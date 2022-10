Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: amore sì, ma ad alcune condizioni

La coppia si sarebbe ritrovata da poco grazie soprattutto alla donna

La coppia formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è una delle poche a essersi ritrovata in quest’estate in cui molte coppie celebri si sono invece separate, andando quindi controcorrente. I due si sono ritrovati dopo diverso tempo, nonostante l’uomo si sia dimostrato inizialmente restio e non convinto di un riavvicinamento con la conduttrice. La coppia, che è stata sposata dal 2014 al 2022, prima di divorziare lo scorso gennaio, è tornata insieme da alcune settimane grazie soprattutto a Michelle, la quale avrebbe inviato dei messaggini all’uomo dopo aver sentito la sua mancanza, mentre il famoso imprenditore non era rimasto particolarmente contento dell’apparizione televisivamente troppo forzata tra la donna e il suo ex Eros Ramazzotti. Ora i due sembrano di nuovo felici e avrebbero approfittato anche del compleanno della loro primogenita Sole per essere una famiglia felice, come si vede anche da alcuni scatti apparsi sul settimanale Chi.

Tomaso Trussardi impone dei limiti per salvaguardare la relazione con la donna

Dopo che il settimanale Chi aveva lanciato la rivelazione riguardante i due qualche settimana fa, ora la coppia sembra davvero fare sul serio per far sì che il loro amore non naufraghi come in precedenza. A gestire la situazione sarebbe maggiormente l’uomo, il quale avrebbe imposto dei limiti rigidi per far funzionare il loro rapporto: “bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”. Infatti, l’imprenditore non sembrerebbe un amante di social e paparazzate, condividendo sul suo profilo Instagram, in cui vanta quasi 400 mila followers, solo lo stretto necessario su ciò che fa.

L’ultimo periodo di Michelle Hunziker: l’amore ritrovato e il futuro nipote

Sono stati ultimi mesi veramente impegnativi per la conduttrice svizzera che, oltre al rapporto che pare ormai ricucito con Trussardi, presto diventerà nonna: come apparso qualche settimana fa, sua figlia Aurora ha confermato i gossip circolanti negli ultimi mesi sul web di un possibile figlio con Goffredo Cerza, e ora lei si mostra in pubblico col pancione senza più nascondersi. Inoltre, la Hunziker ha avuto una breve storia estiva con il medico Giovanni Angiolini, con il quale ha passato una vacanza in Sardegna, per poi separarsi, fino al clamoroso gossip su un ritorno di fiamma con il suo ex Eros Ramazzotti, appunto non apprezzato dal suo nuovo compagno, ma la donna, dopo mesi pieni di incertezze, sembra ora aver ritrovato stabilità e serenità.