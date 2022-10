Tommaso Zorzi e il fidanzato sono in crisi? Arriva lo sfogo del ballerino

Continuano le voci sulla presunta rottura tra la nota coppia: arriva una reazione

Continuano a essere sempre più insistenti, le voci sulla presunta crisi tra Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani. In queste ultime settimane ai fan della coppia non sono sfuggiti i mancati commenti del talentuoso ballerino nel profilo Instagram del fidanzato, e viceversa. Nella giornata di oggi è arrivato lo sfogo dell’ex allievo di Amici, visto che ha affermato: “Questo è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto”.

L’ex allievo di Amici ha risposto agli ultimi pettegolezzi? “Non mi piace parlare della mia vita privata”

Tanti fan di Tommaso Zorzi e di Tommaso Stanzani, nell’ultimo periodo non fanno altro che chiedersi se la storia tra i due sia giunta a capolinea, ma c’è però chi spera che stiano semplicemente evitando di dare dimostrazioni sul loro amore sui social a causa dei troppi impegni di lavoro. Di recente l’ex gieffino ha fatto capire ancora una volta di essere stufo, visto che ha scritto queste parole su Twitter: “Tu al prossimo tweet che fai sulla presunta vicenda ti viene da prendere la neuro temo”. Oggi invece è arrivata la reazione del ballerino: “Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace molto parlare della mia vita privata. E sono molto schietto, non ne parlerò“. L’ex volto del talent condotto da Maria De Filippi quindi ha ammesso di non star vivendo un periodo semplice al momento, ma purtroppo non è sceso nel dettaglio. Per molti utenti della rete, però la sua scelta di rimanere in silenzio potrebbe essere una replica ai pettegolezzi. Il ragazzo sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha parlato dei suoi progetti: “Questa settimana mi ritrovo a Genova, non posso ancora parlarvi del progetto, però è veramente molto bello e anche difficile, quindi devo stare concentrato sul focus”.

Il noto influencer su tutte le furie: “Un paese di incivili proprio!”

Intanto Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha fatto sapere di avere una settimana di fuoco, per quanto riguarda i suoi impegni lavorativi. Il famoso influencer e ex gieffino di ritorno dalla palestra e che di recente si è sfogato amaramente, ha fatto capire di essere su tutte le furie spiegando la ragione: