UeD, Armando Incarnato massacrato da un’ex dama: “Il più falso di tutti!”

L’ex protagonista di UeD ne è convinta sullo storico cavaliere: “Non è la per trovare una donna”

Armando Incarnato uno storico protagonista del dating show pomeridiano di Canale 5 che vede al timone Maria De Filippi, è stato criticato duramente dall’ex dama Veronica Ursida, che ha rotto il silenzio ai microfoni di tvpertutti.it. In particolare l’ex protagonista del trono over si è detta convinta che l’imprenditore napoletano non sia affatto alla ricerca della sua dolce metà: “Non è la a trovare una donna, è il più falso di tutti là in mezzo”.



La wedding planner lancia una frecciata alla rivale della parrucchiera: “Arriva sempre al secondo posto”

Veronica Ursida nota al pubblico per la passata partecipazione a Uomini e Donne, ha concesso una lunga intervista a tvpertutti.it. L’ex dama per iniziare ha detto la sua sul ritorno di Roberta Di Padua nel programma: “Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada”. Ovviamente si è espressa anche sulla recente frequentazione della dama con Alessandro Vicinanza, lanciandole una chiara frecciatina:

“Deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Sempre in mezzo alle coppie. Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, la ritrovo forse leggermente peggiorata”.

La wedding planner non è stata carina neanche nei confronti di Ida Platano: “Anche a lei non credo più. Vuole fare un po’ la Gemma di turno, ma in maniera più giovanile”. L’ex protagonista del trono over non poteva non commentare l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri, facendo sapere che lo avrebbe apprezzato come corteggiatore della tronista Federica, ammettendo il suo dispiacere: “Mi ero un po’ ricreduta su di lui”. L’attacco ad Armando Incarnato non è mancato, riguardo al fatto che sta conoscendo la nuova dama Cristina: “Farà sempre le stesse cose, inizierà a conoscere, poi sarà lei che creerà il problema, poi andrà a criticarla e a creare sempre discussioni”. A proposito del cavaliere napoletano che sta passando un periodo particolare, l’ex dama non ha nascosto che qualora fosse single tornerebbe in trasmissione proprio per affrontarlo: “Metterei a tacere tutti quanti e li rimetterei proprio al loro posto. In primis a partire da lui, poi Roberta, e successivamente Gianni, c’è ancora qualche puntino da mettere con lui”.

Veronica Ursida attacca i concorrenti del noto reality show: “Squallidi e beceri”

L’ex dama quindi ha ammesso che se fosse libera sentimentalmente, rimetterebbe volentieri piede nel programma di Maria De Filippi: “Se andassi adesso penso che li farei fuori tutti”. La wedding planner che è stata una delle protagoniste del parterre over, durante l’intervista ha detto cosa pensa dei concorrenti del GF Vip 7: “Alcuni di loro sono squallidi e beceri. Forse la trovo l’edizione più brutta che abbia mai visto”. Sempre la diretta interessata non ha nascosto che è stato sempre un suo sogno per lei partecipare al noto reality, ma ha spiegato il motivo per cui se dovesse ricevere la proposta accetterebbe a malincuore, sferrando un nuovo attacco al cast: “Perchè saprei che entrerei con delle persone veramente squallide”.