Uomini e Donne, periodo particolare per Armando Incarnato: “Mi sento stanco”

Non è un bel momento per il cavaliere di Uomini e Donne: “Mi sento mancare la terra sotto i piedi”

Cosa sta succedendo ad Armando Incarnato? E’ proprio lui a svelarlo per primo in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, dove si confidano tutti i protagonisti della storica trasmissione di Maria De Filippi: “Mi sento stanco e mi sento anche mancare la terra sotto i piedi, a volte. Sto affrontando un periodo particolare”. Di recente le sue conoscenze non sono andate a buon fine e tra i detrattori c’è ancora chi pensa che lui in realtà sia fidanzato, e che sia in studio solo per farsi pubblicità, e chi invece crede alla sua buonafede e lo vorrebbe fidanzato al termine dell’attuale stagione televisiva.

Armando Incarnato non le manda a dire a Roberta Di Padua: “E’ stata una delusione”

Annata di ritorni in quel di Uomini e Donne: dopo la riconferma di Ida e Riccardo nei rispettivi parterre quest’anno è tornata a cercare l’amore anche un’altra vecchia conoscenza del pubblico ovvero Roberta Di Padua, che non ha ricevuto, però, parole di elogio da parte di Armando, che sempre nella suddetta intervista non le ha di certo mandate a dire: “E’ stata una delusione. Mi sono sentito usato per creare dinamiche con Riccardo”. Attualmente pensa che la loro sia stata un’amicizia unilaterale solamente fatta a scopi tutt’altro che nobili.

Uomini e Donne, Armando Incarnato non lo nasconde più: “Mi manca essere innamorato”

Ad Armando, storico cavaliere di Uomini e Donne, manca una cosa: essere innamorato, come lui stesso ha dichiarato nell’intervista, anche perché il pubblico non ha mai avuto modo di vederlo e di apprezzarlo bene. Sa di essere un uomo molto difficile da decifrare, e sarà per questo che negli anni non è stato molto fortunato nelle conoscenze, e non sa bene se c’è mai stato qualcuno nella sua vita in grado di conoscerlo a fondo e di apprezzarlo per com’è realmente. Il pubblico, comunque, spera che possa rimettersi presto dal momento particolare che sta vivendo: lui ha bisogno di tranquillità, di serenità e soprattutto di tanto amore. Magari da parte di una donna che gli faccia battere il cuore.