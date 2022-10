Un posto al sole: un colpo di scena inaspettato e un triste addio

Anticipazioni Soap Rai3, prossime puntate: Marina in grave pericolo

La trama di Un posto al sole diventa sempre più avvincente: nella puntata di lunedì si è scoperto finalmente chi ha avvelenato Marina Giordano e Roberto Ferri: Fabrizio Rosato, l’ex marito della dark lady di Posillipo. L’uomo, avendo soccorso la coppia, sembrava insospettabile. E invece ha architettato un piano diabolico per vendicarsi della donna che ama e del suo rivale in amore. E non è ancora finita perché nella puntata di Upas che andrà in onda venerdì prossimo si perderanno le tracce di Marina. Ormai non ci sono più molti dubbi a riguardo: salvo improbabili sorprese Fabrizio la rapirà! Le anticipazioni della prossima settimana rivelano che Marina si renderà conto di essere finita in trappola. Manuela aiuterà Jimmy che ha problemi di cuore ottenendo, ancora una volta, la gratitudine di Niko. Sasà andrà all’appuntamento al buio organizzato per lui da Guido e Mariella.

Un posto al sole, trame settimana prossima: Roberto riceve una lettera sconvolgente

Negli episodi della soap di Rai3 dal 17 al 21 ottobre Manuela, sempre più presente nella vita di Jimmy e Niko, subirà un colpo basso dalla sorella Micaela che non condivide il suo modo di fare. Colpo di scena per Roberto che riceverà una lettera d’addio. Sarà Marina a scrivergliela costretta da Fabrizio Rosato? Cerruti soffrirà per amore. I suoi guai sentimentali ispireranno Michele che tratterà l’argomento in radio. Viola, sempre più presa dal collega, non si renderà conto del malessere del piccolo Antonio, triste per la separazione dei genitori. Niko attaccherà di nuovo Micaela. Mastro Peppe e Giulia faranno una scoperta importante durante i lavori di ristrutturazione.

Anticipazioni dal 17 al 21 ottobre: Nunzio e Chiara si dicono addio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Lia andrà a vedere il misterioso spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato di Palazzo Palladini scoperto da Mastro Peppe ma qualcuno la soprenderà. Nunzio chiederà un consiglio a Rossella sul regalo da fare a Chiara che sta per partire: lei inizierà il percorso di disintossicazione lontana da Napoli. Sarà un addio definitivo? Intanto l’attore di Franco ha fatto una confessione inaspettata sul suo personaggio.