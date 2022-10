Valeria Marini ammette l’errore: “Mi pento di aver fatto troppi reality”

Tale e Quale Show, la concorrente lo confessa per la prima volta: “Ho fatto troppi reality”

Valeria Marini è tornata in Tv venerdì scorso grazie allo show condotto da Carlo Conti. In questa circostanza ha imitato Britney Spears con risultati non proprio soddisfacenti, visto che è stata giudicata negativamente sia dalla giuria del programma che dai social. Poco prima di questa sua avventura ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. La giornalista le ha fatto subito presente che grazie allo show di Conti è tornata a ricoprire il ruolo di showgirl, dopo che per anni ha partecipato ai reality show più disparati. E la Marini ha quindi subito risposto che in effetti pensa di avere un po’ esagerato:

“Eh, in effetti mi pento di averne fatti un po’ troppi, ho sbagliato…Se sei già famoso i reality non ti danno molto…Il GF Vip avrei potuto farlo anche una volta sola…”

Valeria Marini non ha il minimo dubbio: “Questo show rappresenta il mio riscatto”

La soubrette sarda, sempre in questa intervista sull’ultimo numero del periodico Vero, ha anche rivelato che Tale e Quale Show rappresenta in qualche modo il suo riscatto personale dai tanti reality show a cui ha partecipato in tutti questi anni: “E’ il mio riscatto dai reality show, sto faticando tanto per prepararmi al meglio…” E sui personaggi che vorrebbe tanto imitare nello show di Carlo Conti, la showgirl, che tanti anni fa è stata fidanzata con Lorenzo Jovanotti, ha dimostrato di avere le idee chiarissime: “Mi piacerebbe interpretare Shakira o Patty Pravo…Ma ora che l’ho detto ho paura che magari non me le assegneranno più…”

Cristiano Malgioglio, la concorrente dello show ne è certa: “Mi farà nera”

Nella prima puntata di Tale e Quale Show la concorrente Valeria Marini è stata aspramente criticata dal popolare cantautore. Critiche che però si aspettava ben prima dell’inizio di questa avventura, visto quello che ha rivelato al settimanale Vero: “Mi farà nera, lo so…Sono già preparata a questo…Non mi farà sconti…” E in effetti così è stato, visto che dopo la fine della sua esibizione l’uomo l’ha massacrata nel vero senso della parola: “Sei stata terribile, avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia…”