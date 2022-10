Valeria Marini, spunta il flirt con un noto cantante: “Ci siamo innamorati”

La showgirl è stata fidanzata con il famosissimo cantante: “Era stupendo, un genio”

Periodo d’oro per la showgirl che da venerdì è tra i concorrenti di Tale e Quale Show dove, nella prima puntata, ha interpretato Britney Spears. Recentemente Valeria ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de La Nuova Sardegna. Qui ha raccontato tanti lati di sé e del suo passato, come la grande gavetta fatta per mantenersi. Ad esempio la Marini ha lavorato in discoteca a Portorotondo come ragazza immagine e, come lei stessa sottolinea, si è sempre rimboccata le maniche. A quei tempi il deejay era un famosissimo cantante: Jovanotti. Ebbene forse in pochi lo sanno ma Valeria Marini e Lorenzo Jovanotti sono stati fidanzati tanti anni fa. Valeria infatti racconta:

“Era stupendo, una persona unica. Amava la musica più di ogni altra cosa, un genio. E ci siamo innamorati”.

Valeria Marini rivela perché ha deciso di partecipare al programma di Rai1: “Bellissimo spettacolo”

Nel corso dell’intervista la showgirl si mostra entusiasta della nuova avventura a Tale e Quale Show per il quale sta studiando e si sta impegnando moltissimo. Valeria spiega che già da due anni avrebbe voluto partecipare e quest’anno, finalmente, è riuscita a mandare il provino in tempo ed è stata presa.

“Mi è sempre piaciuto, è un bellissimo spettacolo grazie alla professionalità di Carlo Conti”

dice la Marini. La showgirl aggiunge poi che anche Maurizio Costanzo ha speso belle parole per la scelta del conduttore di Rai1.

La concorrente di Tale e Quale Show sui giudici: “Figure importanti ma non li temo”

Nella prima puntata di Tale e Quale Show la showgirl ha interpretato la famosissima star internazionale Britney Spears con il brano “Toxic”. Nonostante un imprevisto Valeria Marini non si è lasciata abbattere ed è andata avanti dando il meglio di sé. Severissimo è stato però il giudizio di Cristiano Malgioglio che, insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, fa parte della giuria del programma di Rai1. Su di loro Valeria ha detto:

“Sono tre figure importanti dello spettacolo. […] Non li temo però”.

In particolare la Marini spende parole di stima per la Goggi definendola una “star indiscussa della musica e della tv”.