Valeria Marini è stata male a Tale e Quale Show: “Cure mediche veloci”

La vita in diretta, la concorrente di Tale e Quale rivela: “Venerdì mattina mi sono svegliata afona”

Ha preso parte al talk che si è svolto nella seconda parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 18 ottobre 2022, Valeria Marini, che ha commentato con il padrone di casa Alberto Matano e con i suoi ospiti la sua esibizione di venerdì sera dove, lo ricordiamo, nel programma di Carlo Conti ha imitato Patty Pravo. Rivedendo il video della performance, Valeria non ha nascosto il suo dispiacere poiché l’imitazione non è riuscita come sperava, svelando: “Quello che ho cantato è un brano bellissimo e io adoro Nicoletta. Alle prove è venuto benissimo, ma purtroppo quel giorno mi sono svegliata afona…”.

“Sono riuscita a cantare grazie a delle cure mediche”, la rivelazione dell’ospite de La vita in diretta

“Grazie a delle cure mediche quella sera sono riuscita ad esibirmi” ha rivelato successivamente Valeria Marini ai microfoni della trasmissione condotta da Alberto Matano, dove ha avuto modo di rivedere anche le critiche che Cristiano Malgioglio le ha mosso venerdì sera in diretta, dicendo ironicamente di sentirsi male e di voler chiamare un’ambulanza per essere soccorso. Anche la settimana scorsa Valeria ha rivisto a La vita in diretta la reazione di Malgioglio alla sua imitazione (in quel caso si è calata nei panni di Cher) e non ha nascosto di aver trovato assurde le cose dette sul suo conto dal giurato.

La proposta di Valeria Marini ad Alberto Matano: “Entra nella giuria di Tale e Quale Show”

“Tu, Alberto, sei sempre molto carino, perchè non vieni a fare il giurato anche a Tale e Quale?” ha chiesto successivamente la Marini al conduttore de La vita in diretta che, ridendo, le ha risposto: “A me basta Ballando con il tesoretto”. E Valeria ha replicato: “E’ proprio il tesoretto che devi darmi”.

Ballando con le stelle io lo seguo, mi piace tantissimo

ha rivelato a tal proposito Valeria prima della fine del suo intervento, annunciando che venerdì prossimo a Tale e Quale Show imiterà Shakira.