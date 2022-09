Valeria Marini dice no a due cantanti: “Troppo difficili per Tale e Quale”

La famosa showgirl prima di mettersi in gioco a Tale e Quale confessa: “Ecco chi vorrei imitare”

Tra i concorrenti del programma giunto alla sua 12esima edizione e condotto da Carlo Conti su Rai Uno e che quest’anno compie dieci anni, c’è anche Valeria Marini. La showgirl prima di mettersi in gioco nel talent che stasera farà compagnia al pubblico con il primo appuntamento, ha concesso un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex gieffina ha fatto sapere quali sono le cantanti che vorrebbe interpretare: “Mi piacerebbe imitare Mina o Cher”.

L’ex gieffina sulla sua partecipazione al noto talent show: “Ecco come ho convinto Carlo Conti”

A partire da questa sera su Rai Uno andrà in onda Tale e Quale Show. In gara nel varietà c’è Valeria Marini, che ai microfoni di Tv Sorrissi e Canzoni ha svelato in che modo è riuscita a entrare a far parte del cast del programma dei record che segna il suo ritorno in Rai, dato che riferendosi al conduttore ha sottolineato: “L’ho convinto grazie a un provino stellare”. L’ex gieffina non ha nascosto un suo turbamento: “Anastasia e Amoroso sono troppo difficili”.

La showgirl che su Instagram @valeriamarini ha tanti fan, prima di iniziare questa esperienza ha concesso un’intervista anche a lanuovasardegna.it, e dopo aver detto di non temere il voto della giuria ha aggiunto: “Ma so che sarà anche molto impegnativo”.

Il noto conduttore elogia Valeria Marini: “Capace di stare sul palcoscenico con disinvoltura”

La concorrente ha precisato: “Anche Maurizio Costanzo ha avuto delle belle parole per la scelta di Carlo”. Il noto conduttore nella sua rubrica del settimanale Nuovo ha elogiato e promosso la presenza nel programma della soubrette sarda: