Vanessa Incontrada infuriata a Striscia: “Siete dei pagliacci, vi denuncio”

La conduttrice di Striscia la notizia sconvolta: “Io rimango sbalordita”

Grande ritorno nel tg satirico di Canale5 dove, per il secondo anno consecutivo, da oggi c’è Vanessa Incontrada alla conduzione insieme a Siani. La conduttrice non ha potuto aprire la stagione per altri impegni lavorativi ma da oggi è tornata nella grande famiglia della trasmissione. E proprio stasera l’inviato Moreno Morello ha smascherato una truffa online. Si tratta, in particolare, di alcune pillole sponsorizzate da decine di siti web che promettono di dimagrire. La sponsorizzazione porta la faccia e il nome dell’Incontrada. Quest’ultima ritornata in studio ha detto di non saperne niente. Il collega Alessandro Siani le ha chiesto se fosse intenzionata a sporgere denuncia. E la conduttrice ha risposto:

“Io rimango sbalordita. Sono allibita. Sì, li denuncio. L’ho saputo qua e vi dico che siete dei pagliacci”.

Vanessa Incontrada vittima di una truffa su pillole dimagranti: “Non le ho mai usate”

Così come mostrato dall’inviato di Striscia la notizia queste pubblicità online dicono che grazie all’integratore proposto Vanessa avrebbe perso in soli due mesi fino a 20 chili, ridotto notevolmente la circonferenza dei fianchi ed eliminati i brufoli dietro la schiena. Proprio su quest’ultimo aspetto Alessandro Siani e la Incontrada non sono riusciti a trattenere le risate. Anche se, come ha spiegato Vanessa, si tratta di un modo di ridere per non piangere. Poi la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio ai telespettatori:

“A parte gli scherzi, io non ho mai usato queste pasticche. Non le usate perché sono truffe mi raccomando”.

Parla un esperto a Striscia la notizia: la verità sull’integratore

Grazie alla rubrica di Moreno Morello, dal titolo “malattie aberranti la serie”, vengono smascherate moltissime truffe su presunti integratori miracolosi. L’inviato si è subito mostrato arrabbiato perché questi truffatori prendono in giro le persone sfilandogli soldi con la faccia di Vanessa Incontrada, che si è fatta male. Per fare capire ancora meglio la situazione è stato interpellato il dottor Filippo Brocadello, specialista in scienza dell’alimentazione. Quest’ultimo ha detto che è praticamente impossibile dimagrire solo con questo integratore.

“Se non riduciamo le calorie introdotte e non aumentiamo il dispendio energetico con l’attività fisica, il fisico non ha motivo per dimagrire”

ha concluso.