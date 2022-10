Verissimo, Vanessa Incontrada non riesce a camminare: cos’è successo

Vanessa Incontrada si è fatta male al piede: come farà al tg satirico?

Dopo l’intensa intervista di Belen Rodriguez nella puntata odierna di Verissimo è stata la volta della simpaticissima Vanessa. Fin da subito il pubblico ha capito che fosse successo qualcosa in quanto la Incontrada è apparsa già seduta sulla sedia impossibilitata a fare il classico ingresso camminando. Vanessa ha dunque spiegato che proprio ieri sera mentre si stava allenando non ha visto una buca per terra e si è fatta male al piede. “Ho una distorsione” ha spiegato l’attrice. Il problema si pone però per domani sera, in quanto Vanessa inizierà la conduzione a Striscia la notizia accanto ad Alessandro Siani.

“L’entrata con non so come la farò, mi caleranno”

ha detto tra ironia e preoccupazione.

L’attrice riceve una bellissima sorpresa a Verissimo da un collega: “Si è creata subito complicità”

E’ apparsa felice ed entusiasta Vanessa Incontrada di tornare a Striscia la notizia per il secondo anno consecutivo. Quest’anno però niente apertura di stagione, visto che ad affiancare Siani per la prima settimana è stato Luca Argentero. Vanessa ha spiegato di non aver potuto iniziare prima per altri impegni lavorativi. Poi ecco che per lei è arrivata una sorpresa da Alessandro Siani che le ha mandato un video messaggio pieno di parole di affetto e stima ma anche di tanta ironia fatta dei loro momenti insieme.

“Con Alessandro si è creata subito una complicità, molte cose erano improvvisate”

ha spiegato Vanessa.

Vanessa Incontrada e il desiderio di maternità: “Mi piacerebbe molto riviverla”

Oltre a parlare dell’affetto verso la grande famiglia di Striscia la notizia l’attrice ha toccato anche alcuni temi inerenti la sfera privata. Tra questi la difficoltà di chiudere i rapporti, dimostrato anche dal periodo particolare che sta vivendo con l’ex compagno e padre di suo figlio. Spazio poi al bellissimo legame proprio con il figlio, ormai quattordicenne, che sta iniziando la fase delicata dell’adolescenza. E proprio sui figli Vanessa a Verissimo non ha nascosto la grande voglia di essere di nuovo mamma.

“Avere un altro figlio è un mio desiderio grande. Se Dio vorrà perché ho un’età. Mi sono data anche un tempo. Mi piacerebbe molto rivivere la maternità”

ha concluso.