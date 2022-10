Vera Gemma rompe il silenzio per la prima volta: “E’ finita con Jeda”

Verissimo, l’ospite viene finalmente allo scoperto: “Io e Jeda ci siamo lasciati”

Oggi Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Adriana Volpe, ha chiamato in studio la popolare attrice Vera Gemma, fresca della vittoria del premio come migliore attrice nella sezione Orizzonti della Mostra del Festival del Cinema di Venezia. In questa occasione non ha certo nascosto che è stata una grandissima soddisfazione dopo tanto lavoro ed innumerevoli sacrifici. Ad un certo punto la presentatrice le ha fatto presente che girano diverse voci su una presunta rottura con il suo compagno storico: “Che fine ha fatto Jeda?”. Quest’ultima ha quindi fatto chiarezza una volta per tutte, asserendo senza indugio alcuno che la storia è finita, anche se i loro rapporti sono rimasti ottimi:

“Ci vogliamo bene, però sai le storie d’amore cambiano…Io penso che lui debba mettersi insieme con una coetanea…Si tende a diventare troppo amici quando c’è tanta differenza d’età…”

L’ospite ha poi confessato di volersi prendere una pausa da qualsiasi tipo di fidanzamento, anche perchè sono ormai anni che ha sempre al fianco un uomo: “Io sono mai single…Da 16 anni…”

Vera Gemma parla del suo rapporto con la sua amica Asia Argento: “Lei è una sorella per me”

L’ospite di Verissimo ha poi parlato del suo passato complicato, asserendo di aver avuto uomini davvero poco affidabili al fianco:

“Mi è successo di tutto…Una volta mi hanno addormentata rubandomi un orologio…L’ha fatto il mio fidanzato dell’epoca…Sono stata una vittima che ha scelto i carnefici…”

La conduttrice, che poco prima ha intervistato Adriana Volpe, ha poi fatto notare alla sua ospite che la sua grande amica non sta vivendo un periodo proprio facilissimo (forse perchè è stato pubblicato uno scambio di messaggi di fuoco tra lei e l’ex compagno suicidatosi 4 anni fa): “Come si sta al fianco di un’amica nei momenti difficili?” E Vera, con estrema schiettezza, ha dichiarato che nei momenti difficili ci sono sempre state l’una per l’altra: “Siamo sempre state unite nel bene e nel male…Siamo praticamente sorelle…”

Premio al Festival del Cinema di Venezia, l’attrice e il suo riscatto: “Vissuto anni di pregiudizi”

In questa circostanza Silvia Toffanin ha anche mandato in onda una clip in cui ha mostrato ai telespettatori il momento esatto in cui Vera Gemma ha vinto il Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia. Una volta finita la clip l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime, asserendo che purtroppo per tanti anni ha subìto pregiudizi:

“Mi commuovo…E’ stata dura arrivare fino a qua…Vissuto anni di pregiudizi, di critiche feroci sul mio aspetto fisico…Sono stata fraintesa…”

E questo premio per il film Vera ha rappresentato per l’ospite un vero e proprio riscatto nella vita: “Ho fatto vedere quello che valgo…”