Verissimo, Adriana Volpe lo ammette: “Signorini mi ha dato un dispiacere”

Adriana Volpe lo ha confessato per la prima volta: “Alfonso Signorini mi ha dato un colpo al cuore”

Silvia Toffanin ha iniziato la puntata di oggi di Verissimo intervistando la popolare conduttrice, che ovviamente ha parlato della sua vita a 360 gradi. La Toffanin non ha potuto esimersi dal chiederle se c’è rimasta male nel momento in cui è venuta a conoscenza di non essere stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip (il suo posto è stato preso da Orietta Berti). E quest’ultima non ha nascostoo che è stato un vero e proprio colpo al cuore:

“Ci sono rimasta male perchè pensavo di aver lavorato bene, però capisco le dinamiche…Signorini mi propose poi di entrare nella Casa come concorrente…E’ stato un colpo al cuore…”

L’ospite ha rivelato di aver subito rifiutato la proposta perchè non avrebbe mai e poi mai potuto lasciare sua figlia da sola: “Ho tutto sulle mie spalle…Ho grande responsabilità…”

Verissimo, l’ospite critica Giovanni Ciacci: “Onestamente non l’ho riconosciuto al GF Vip”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto ad Adriana Volpe se ha seguito un po’ la brutta vicenda legata a Marco Bellavia nella casa più spiata dagli italiani. E la Volpe, la quale è stata vittima di Scherzi a parte, ha risposto affermativamente, non facendo affatto mistero di non aver per niente gradito l’atteggiamento da bulli di diversi concorrenti nei confronti di Marco, cogliendo la palla al balzo per criticare il suo amico stylist, che lunedì scorso è stato eliminato dal pubblico a casa con percentuali bulgare:

“Sono tanto dispiaciuta perchè non l’ho proprio riconosciuto in questa edizione…Giovanni è divertente e generoso…Quella parte non è uscita…”

L’ospite ha comunque criticato un po’ tutti i concorrenti per aver dimostrato davvero poca sensibilità, a parte forse 2 o 3: “Avrei punito tutto il branco…”

L’ospite torna a parlare del suo ex marito: “E’ stata dura chiudere il matrimonio”

Adriana Volpe nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ha poi parlato anche della fine del suo matrimonio, non nascondendo il fatto che è stata davvero dura:

“E’ stata dura chiudere il matrimonio…Un anno difficile, in salita…Molte volte ti fermi e cerchi di fare un esame di coscienza…”

L’ospite di Verissimo ha poi svelato di aver comunque la coscienza a posto perchè ha dato il massimo tenendo il suo focus ben chiaro su sua figlia: “Sono andata avanti per l’amore della bambina…Purtroppo faccio da mamma e papà…La bambina ha la situazione chiara…”