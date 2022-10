Video Scherzi a parte, Adriana Volpe ha ferito un complice: finito in ospedale

Lo scherzo ad Adriana Volpe fatto dal programma di Canale 5

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dello show condotto da Enrico Papi sugli scherzi ad alcuni personaggi del mondo televisivo. A destare maggiore scalpore è stato lo scherzo all’ex volto de I Fatti Vostri, la quale non ha minimamente pensato che tutto ciò fosse una burla rischiando di compromettere le condizioni fisiche di Richard Gere, dipendente dell’albergo e d’accordo con la produzione del programma di Canale 5 a fingersi ammiratore della conduttrice. Erano presenti anche Patrick Ray Pugliese, amico di Adriana Volpe nonché suo coinquilino nella casa del Grande Fratello e il suo agente Marco Durante, al quale è stata fatta una festa per i suoi 60 anni.

Lo scherzo entra nel vivo: Adriana Volpe inizia a ribellarsi

Richard ha accompagnato in macchina la Volpe e Patrick iniziando i suoi corteggiamenti imbarazzanti ed eccessivi verso la donna, chiedendole se fosse sposata e ricevendo un eloquente “Ero” da parte della conduttrice. Poi, una volte accompagnati i due alla festa di Durante, Richard si è messo lo smocking e si è infilato sotto la rete del letto della camera dell’ex opinionista del GF Vip. Dopo diverse ore Adriana ha fatto ritorno in hotel e si è messa a dormire, senza accorgersi che l’uomo fosse sotto il suo letto. A quel punto il dipendente dell’albergo si è infilato sotto le coperte insieme alla donna, svegliandola, con la Volpe che ha iniziato ad urlare e l’uomo che si è finto poeta e ha iniziato a recitare una lirica.

La fine dello scherzo alla Volpe: Richard Gere colpito in pieno volto

A quel punto, Adriana Volpe, impossibilitata a uscire dalla porta della camera da un altro complice dello scherzo, travestito da lottatore di sumo, è stata presa dall’agitazione, e ha prima cercato di intimidire l’uomo dicendogli di non avvicinarsi, ma vedendo Richard venire verso di lei ha preso un vaso e glielo ha lanciato addosso, fallendo il primo tentativo, ma non il secondo, colpendo in pieno volto l’uomo, con lo scherzo che è finito male e costringendo l’uomo a interrompere tutto e a svelare le reali intenzioni, evitando dunque che il tutto potesse degenerare ulteriormente. Il video dello scherzo è diventato virale nelle ultime ore per la pessima riuscita. La Volpe si è detta mortificata per l’accaduto, ma fortunatamente nonostante qualche ferita al volto non è successo nulla di grave all’attore.