Verissimo, Carmen Di Pietro messa in imbarazzo dal figlio: Toffanin scioccata

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 1, 2022 , in Verissimo

Alessandro Innoni svela un retroscena su sua madre: Silvia Toffanin senza parole

Gli ultimi ospiti ad essere stati intervistati oggi a Verissimo sono stati Carmen Di Pietro e suo figlio, i quali hanno parlato del loro splendido rapporto. Ad un certo punto la conduttrice ha chiesto al giovane ragazzo se è vero che in passato ha sempre negato a sua madre di andarlo a prendere a scuola. E quest’ultimo ha risposto affermativamente, cogliendo la palla al balzo per svelare un retroscena:

“Ho superato la fase in cui mi vergognavo…Lei arrivava a scuola, neppure passava dalla segreteria…Arrivava direttamente in classe con i tacchi e il vestito scollato a chiedere di me…Mi mettevi in imbarazzo…”

E ovviamente la popolare soubrette si è limitata a sorridere, non nascondendo un certo disagio. La Toffanin si è invece fatta delle grasse risate.

Verissimo, Carmen Di Pietro lo confessa: “Mio figlio mi ha negato di indossare oggi un abito”

La popolare soubrette ha poi confessato oggi a Silvia Toffanin a Verissimo che sarebbe tanto voluta venire in studio con un altro abito, ma purtroppo suo figlio Alessandro Iannoni gliel’ha impedito:

“Non so se posso dirlo…Però volevo venire con un bell’abito bianco…Alessandro mi ha detto che non potevo metterlo…E mi ha scelto questo vestito tutto accollato…”

La conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 ha quindi chiesto alla sua ospite il motivo per cui suo figlio si è comportato in questo modo. E la showgirl, che poco tempo fa ha fatto un appello a Maria De Filippi, si è limitata a rispondere di non saperlo: “Un po’ di verve mi avrebbe dato un po’ di colore…L’ho voluto accontentare…”

L’ospite oggi a Verissimo non lo nasconde: “Mio figlio può avere una fidanzata solo fuori casa”

Successivamente Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite a Verissimo se ha cambiato idea sull’eventualità che suo figlio Alessandro Iannoni si fidanzi (ha sempre confessato di non voler vedere al momento una ragazza al fianco del giovane). E Carmen Di Pietro ha dichiarato che per il momento è importante che si concentri esclusivamente sullo studio e sul trovarsi un lavoro, aggiungendo che qualora volesse frequentare una ragazza lo può comunque fare, basta rimanga fuori di casa:

“Lui può fare quello che vuole, però dentro casa in questo momento niente fidanzata…Che si fidanzi fuori casa…”

La Toffanin non è riuscita a trattenere le risate, asserendo di credere siano davvero una coppia comica.