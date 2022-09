Carmen Di Pietro fa un appello a Maria De Filippi: “Mi vedo già sul trono”

L’ex naufraga si candida per il trono: “Sono single da tantissimi anni ormai”

La nota showgirl Carmen Di Pietro reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, si è raccontata ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà più che vede al timone Giada Di Miceli. L’ex naufraga si è candidata per prendere parte al dating show Uomini e Donne:

“Mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai“.

La showgirl chiede aiuto alla popolare conduttrice: “Come faccio a trovare un uomo”

Carmen Di Pietro ha concesso un’intervista al programma Non succederà più, su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto un appello inaspettato a Maria De Filippi:

“Cara sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?”.

L’ex naufraga poi ha rotto il silenzio sul figlio Alessandro su cui di recente ha fatto un chiarimento, non nascondendo ancora una volta la sua gelosia se dovesse fidanzarsi: “Qualora mi dovesse dire che ha un occhio particolare per qualcuna direi no. Mettiamo che si fidanza e trova una ragazza che fa il lavaggio del cervello, inizia a dire che è gelosa o altro, vorrei che lui sia libero, si deve divertire. Può essere pure che ha la fidanzata fuori casa e non me lo dice”.

Carmen Di Pietro sulla separazione della famosa coppia: “Non perdonerei mai un tradimento”

Inoltre l’ex naufraga ha detto la sua anche sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Siccome è la vita privata come tale non mi esprimo”. La showgirl riferendosi alla conduttrice ha aggiunto:

“Io voglio bene a lei, la stimo molto. Il tradimento? Dopo tanti anni la passione si affievolisce, alcune volte sparisce proprio. Io non perdonerei mai”.

Intanto non è la prima volta che la famosa 57enne si candida per partecipare al programma di Maria De Filippi, visto che qualche mese fa a Super Guida TV ha dichiarato: “Dove sono finiti gli uomini? Devo andare a cercare con il lanternino. Uomini e Donne? Certo che ci andrei. E’ una trasmissione che seguo tutti i giorni e mi piace tanto”.