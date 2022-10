Verissimo, Paolo Bonolis e i rapporti con Sonia Bruganelli: “Tema delicato”

Nella nuova puntata di Verissimo, oggi, è tornato Bonolis, ormai volto di casa della trasmissione. Paolo, in particolare, è venuto a presentare il suo nuovo libro dal titolo “Notte fonda”. Ovviamente però uno spazio è stato riservato anche alla moglie Sonia, attuale opinionista del Grande Fratello Vip. Un paio di settimane fa avevano fatto scalpore alcune dichiarazioni della Bruganelli, poi riportate da diversi giornali e siti, circa il fatto di dormire separatamente con Paolo. A tal proposito, una volta per tutte, Bonolis oggi ha chiarito:

Nessun problema dunque tra loro e per sdrammatizzare Bonolis ha detto che perfino il presidente Mattarella l’ha chiamato per saperne di più sulla vicenda.

Come sopradetto il conduttore attualmente è in libreria con il suo secondo libro Notte fonda di cui oggi ha ampiamente raccontato la trama. Il libro parla di un lui e di una lei, sposati, e del loro dialogo che hanno mentre tornano a casa dopo una serata passata fuori. La coppia ha un figlio adolescente, di circa 15 o 16 anni, con il quale ha dei problemi di comunicazione a causa del suo rapporto eccessivo con la tecnologia.

ha detto il conduttore a Verissimo durante l’intervista.

Nel corso della puntata è stato chiesto a Bonolis se stia seguendo il Grande Fratello Vip visto che sua moglie per il secondo anno consecutivo è una delle opinioniste. Quest’ultimo ha detto di sì, anche se non ha nascosto la lunghezza della trasmissione. E sul ruolo della moglie ha aggiunto:

“Lei come sempre è molto brava, molto lucida. Soprattutto ha una peculiarità che in casa a volte ha creato problemi: non si tiene un sorcio in bocca, ma lì è perfetto”.