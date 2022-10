Verissimo, retroscena su Silvia Toffanin: “Farebbe un errore se fingesse”

Scritto da Federica Emmanuele , il Ottobre 9, 2022 , in Verissimo

Il noto giornalista elogia la collega: “E’ sempre stata molto pacata nel suo modo di condurre”

Il popolare conduttore Maurizio Costanzo da anni cura una rubrica sul settimanale Nuovo, e a una telespettatrice di Verissimo che ha fatto un rimprovero alla sua collega non ha perso tempo per rispondere. Il giornalista ha preso le difese della presentatrice del rotocalco del sabato e della domenica pomeriggio di Canale 5 elogiandola:

“E’ sempre stata molto pacata nel suo modo di condurre. E così funziona bene”.

Critica alla conduttrice da una spettatrice del suo programma: “Dovrebbe mostrarsi un po’ più frizzante”

Senza ombra di dubbio, Verissimo è uno dei programmi più amati di Canale 5, visto che viene condotto da Silvia Toffanin da anni. A fare una critica sul modo in cui conduce la showgirl è stata una spettatrice, sulla rubrica che il marito di Maria De Filippi cura sul settimanale Nuovo:

“Spesso il sabato e la domenica lo seguo, mi piace guardare le interviste agli ospiti, sempre famosissimi, che siedono nel suo salotto televisivo. Devo riconoscere che la conduttrice ha uno stile molto pacato, però mi chiedo se non sarebbe meglio, ogni tanto che si mostrasse un po’ più frizzante, sullo stile di Mara Venier”.

Maurizio Costanzo è intervenuto, facendo capire chiaramente di apprezzare la conduzione della collega: “Lo stile è personale, guai a copiare gli altri”.

La presentatrice di Verissimo non deve imitare le altre: il consiglio di Maurizio Costanzo

Sempre il noto giornalista e conduttore, inoltre ci ha tenuto a precisare che la moglie di Pier Silvio Berlusconi, il vicepresidente e amministratore delegato Mediaset, farebbe un grosso sbaglio imitando le altre conduttrici, dato che ha continuato il suo discorso sottolineando: “Se fingesse commetterebbe un errore e contraddirebbe persino il nome del suo programma, non trova?”. A detta del conduttore quindi Silvia Toffanin non deve assolutamente cambiare il suo atteggiamento, quando intervista gli ospiti della sua trasmissione. Intanto il rotocalco in onda su Canale 5 il sabato e la domenica pomeriggio ha un altro competitor oltre a Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini, ovvero il programma documentaristico Kilimangiaro trasmesso su Rai3 e tornato sul piccolo schermo con la sua nuova edizione.