Vanessa Incontrada torna a parlare dell’ex e chiarisce: “Non finirà mai”

Rossano Laurini, l’ex compagna fa un importante chiarimento: “La nostra storia non sarà mai finita”

Vanessa Incontrada ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Oggi. In questa circostanza ha parlato di sè a 360 gradi e dei suoi tanti progetti futuri in Tv, in teatro e al cinema. Ad un certo punto la giornalista le ha domandato in che rapporti è rimasta con il suo ex compagno, con il quale è stata legata ben 15 anni ed ha avuto anche un figlio. E l’attrice, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito tenuto a chiarire che con il suo ex sono in pausa di riflessione:

“Con Rossano è un momento di grande riflessione…Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita…”

Difatti l’attrice e conduttrice di origini spagnole ha anche fatto notare che il loro legame non potrà mai finire perchè hanno un figlio: “Siamo e saremo sempre legati a vita perchè avremo sempre un presente…La ‘fine’ non ci sarà…” E qualora dovessero arrivare altre persone nella loro vita, la Incontrada ha svelato che allora vorrà dire che troveranno un altro modo per volersi bene.

Vanessa Incontrada fa una confessione: “Non ho paura ad esprimere le mie idee”

Successivamente l’attrice ha cambiato argomento asserendo di essere un po’ preoccupata per il periodo che stiamo vivendo tutti, soprattutto perchè stanno emergendo posizioni estreme su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere acquisiti. Eppure la giornalista le ha fatto presente che in passato ha spesso e volentieri sostenuto che i personaggi pubblici non dovrebbero esporsi su determinate tematiche: “Che cos’è cambiato?” E l’attrice e futura conduttrice di Striscia la notizia, la quale è stata criticata da Platinette, ha subito dichiarato che è il contesto ad essere cambiato:

“Non ho più paura di quello che dicono gli altri, del loro giudizio, delle etichette che ti cuciono addosso…”

Quest’ultima ha poi tenuto a chiarire di non provare vergogna nell’esporre le sue idee: “Non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite…”

L’attrice e conduttrice spagnola svela tutti i suoi progetti futuri: “Tanti impegni”

La giornalista di Oggi ha poi fatto sapere a Vanessa Incontrada di aver saputo che sarà un anno molto impegnativo per lei, almeno per quanto riguarda il lavoro: “Ma come farà a fare tutto?”. E la Incontrada, con estrema schiettezza, ha subito fatto l’elenco di tutte le cose che farà da qui ai prossimi mesi:

“Il 3 ottobre torno a Striscia, poi a novembre sarò a Zelig e nei mesi successi sarò impegnata a teatro…In primavera tornerò in Tv con la fiction Fosca innocenti e poi girerò un film, di cui non posso ancora rivelare il titolo…”

Ovviamente ha poi confessato che tra un impegno e l’altro farà anche la mamma. E alla domanda se le pesa lavorare così tanto, l’attrice si è limitata a dire che certamente non è facile, ma è ormai abituata.