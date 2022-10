VIDEO Memo Remigi ha palpeggiato Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno

Sospeso Memo Remigi da Oggi è un altro giorno, accusato di aver palpeggiato in diretta la collega

Sta accadendo un vero e proprio terremoto in queste ore in Rai, in seguito alla notizia lanciata da Dagospia e successivamente confermata in apertura di trasmissione da Serena Bortone, che vede il cantante ormai ex volto fisso del programma del pomeriggio di Rai1, nella gogna mediatica per un episodio decisamente assurdo avvenuto in diretta nell’anteprima della puntata andata in onda venerdì scorso, 21 ottobre: mentre la conduttrice anticipava gli ospiti e i temi della diretta, Remigi, presente dietro di lei, aveva la mano destra sul braccio di Jessica Morlacchi, mano che, pochi secondi dopo, ha fatto scendere “un po’ troppo”, diciamo così, toccando alla giovane collega un’altra parte del corpo… Nella foto in alto il cerchio rosso indica proprio la mano di Memo nel momento in cui è arrivata dove non sarebbe mai dovuta arrivare, facendo poi scattare il finimondo, a quanto pare, a telecamere spente.

Oggi è un altro giorno, scandalo Memo Remigi-Jessica Morlacchi: fatto fuori dal cast il cantante

Quella di venerdì scorso è stata l’ultima apparizione del cantante a Oggi è un altro giorno, che lunedì, martedì e mercoledì non si è visto. E oggi si è scoperto l’altarino: la ragione della sua assenza è la sospensione per aver palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta. Secondo quanto si legge su Dagospia, l’ex voce dei Gazosa avrebbe reagito furiosamente dopo l’episodio in questione, non subito ovviamente, ma una volta finito il programma, e il gruppo di lavoro di Serena Bortone, da quanto leggiamo, ha preso subito provvedimenti molto severi nei confronti dell’artista che ormai da diverse stagioni era uno dei volti fissi della trasmissione pomeridiana di Rai1. Peraltro Jessica una prima reazione, passata inizialmente del tutto inosservata, l’ha avuta proprio in diretta, poichè nel video del palpeggiamento che sta diventando virale e che alleghiamo di seguito, la si vede ‘schiaffeggiare’ la mano del collega subito dopo l’atto…

Imbarazzo in Rai per quanto è successo nel programma condotto da Serena Bortone

La notizia di quest’assurda vicenda che vede protagonisti Memo Remigi e, suo malgrado, Jessica Morlacchi, è letteralmente esplosa in rete da qualche ora, dopo essere rimasta totalmente segreta per quasi una settimana: probabilmente qualcuno del gruppo di lavoro di Oggi è un altro giorno ha spiefferato l’accaduto, specie considerando che in tanti si stavano chiedendo che fine avesse fatto il cantante… Ora non resta che vedere come si evolverà la vicenda, che di sicuro farà parlare molto non solo nelle prossime ore ma anche nei prossimi giorni, essendo un episodio veramente singolare e che ricorda molto il caso di Greta Beccaglia, la giornalista molestata durante un collegamento fatto dall’esterno di uno stadio per una televisione toscana.