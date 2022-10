Viola come il mare, è nato l’amore sul set: due attori si sono fidanzati!

Chiara Tron e Ruben La Malfa stanno insieme: lo scoop a Verissimo

Nella nuova puntata del programma di Canale5 oggi, sabato 8 ottobre, è stata ospite anche l’attrice di Viola come il mare che interpreta Tamara Graziosi, la cameraman della redazione Sicilia Web News. Per Chiara si è trattata della sua prima intervista televisiva per il ruolo più importante, ad oggi, della sua carriera. Infatti con la fiction di Canale5 la Tron sta ottenendo la grande popolarità anche grazie alla simaptia del suo personaggio, spalla della protagonista Viola Vitale. Ebbene durante l’intervista rilasciata Silvia Toffanin ha svelato una curiosità: l’attrice sul set ha trovato l’amore! Lui, che nella serie interpreta Carmelo, uno dei giornalisti della redazione, è riuscito a catturarle il cuore quasi alla fine delle riprese. I due quest’estate hanno passato le vacanze insieme in Sicilia.

L’attrice di Viola come il mare racconta il rapporto con la collega: “Amiche già dal provino”

Accanto a Chiara Tron, nello studio di Verissimo, c’era Francesca Chillemi, che ha svelato qualche curiosità in più sulla storia tra l’amica e Ruben La Malfa. La Chillemi ha raccontato che durante la festa di fine set Chara le si è avvicinata e le ha detto di doverle dire una cosa che, ovviamente, era appunto quella di essersi innamorata. “Io non l’avrei mai pensato, ma era nata da pochi giorni” ha aggiunto Francesca. Intanto le due attrici hanno anche parlato della loro amicizia nata proprio lavorando a questa fiction.

“Noi siamo diventate amiche già dal provino”

hanno spiegato entrambe.

Chiara Tron e l’inizio della recitazione: “Ho cominciato a 9 anni”

In attesa di scoprire cosa succederà nella 3 puntata di Viola come il mare l’attrice ha raccontato i suoi esordi nel mondo della recitazione e quando è nata questa passione.

“Ho cominciato a 9 anni con il teatro”

ha spiegato Chiara. La Tron ha detto che da piccolina sembrava un maschietto e per questo le è stata affidata la parte del Pifferaio. Da lì ha dimostrato subito il suo grande talento visto che era l’unica della classe a sapere a memoria tutte le battute. Al suo fianco ha sempre avuto i genitori che l’hanno sostenuta in questo percorso artistico.