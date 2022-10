Wilma Goich furiosa con Marco Bellavia: “Ha accusato tutti! Non mi sta bene”

Lo sfogo della cantante dopo il confronto con l’ex gieffino: “Volevo che parlasse in maniera diversa”

Nella puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andata in onda ieri sera, finalmente Marco Bellavia ha avuto il tanto atteso confronto con i suoi ex compagni di gioco. Le parole pronunciate dal mental coach non sono state digerite da Wilma Goich, visto che si è lamentata. La gieffina si è sfogata affermando:

“Questa cosa di lui mi ha fatto male. A me non sta bene che venga qui accusando tutti, non mi sta bene. Volevo che parlasse in maniera diversa“.



Il volto di Forum dalla parte del mental coach: “Non è stato aggressivo”

Nell’appuntamento del GF Vip 7 che il pubblico ha seguito ieri sera, Marco Bellavia ha rimesso piede nella casa di Cinecittà per un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini. Ciò che ha detto il mental coach dopo l’intervista nello studio del reality e il confronto con Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia, non è stato gradito da Wilma Goich. Quest’ultima è sbottata per essersi sentita giudicata dall’ex compagno di gioco: “Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire io vi accuso tutti tranne due o tre persone. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Io ci sono rimasta male e mi ha fatto sentire una m*rd*. Non ha detto che siamo m*r*e ma è come se l’avesse detto”. Edoardo Donnamaria si è schierato dalla parte dell’ex gieffino, facendo capire chiaramente di pensarla in maniera diversa della cantante: “Come quando un prof rimprovera la classe intera. Lui ha mantneuto il tono della lettera, non è stato aggressivo“.

Nuovo attacco del conduttore radiofonico al collega: “Non dice la verità”

Anche Charlie Gnocchi non ha accolto nel migliore dei modi le parole pronunciate dall’ex conduttore di Bim Bum Bam che conosce da tanti anni e che ieri sera ha messo all’angolo Ginevra e Gegia, visto che dopo aver avuto una lite abbastanza accesa con Amaurys Perez ha affermato: “Sai cosa ha detto, che anche io ho fatto dei discorsi che non gli sono piaciuti. Perchè uno che ha quel sistema lì non dice la verità, dice quello che gli capita”. In poche parole al conduttore radiofonico non è piaciuto che il suo collega non abbia risparmiato critiche nei suoi confronti. Intanto Nikita Pelizon ha approvato il discorso dell’ex gieffino, dato che ha detto: “Guardate che la gente vede da casa, sa benissimo chi e cosa ha detto. Era una cosa da subìre in gruppo e oggi hanno chiuso un cerchio”.