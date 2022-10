Marco Bellavia mette all’angolo Ginevra e Gegia: la resa dei conti al GF Vip

Ginevra Lamborghini si confronta con il concorrente ritirato, che sbotta: “Chiedi scusa al pubblico”

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip è iniziata subito con Alfonso Signorini che ha chiamato nello studio Marco Bellavia per fargli un’intervista ‘cuore a cuore’. Ed in questa circostanza l’uomo ha spiegato meglio il motivo per cui ha deciso di uscire dalla casa più spiata dagli italiani, asserendo senza indugio alcuno di aver provato un fortissimo disagio. Successivamente ha fatto il suo ingresso Ginevra, che ha voluto guardare negli occhi il concorrente ritirato per porgergli le sue più sincere scuse. L’uomo le ha accettate di buon grado, aggiungendo però di credere che dovrebbe chiedere scusa anche a tutti i telespettatori che si sono sentiti offese dalle sue parole (è stata squalificata per aver detto che marco si sarebbe meritato il bullismo):

“Tu dovresti chiedere perdono a tutto il pubblico che si è immedesimato nella mia persona quando tu hai fatto quelle cose. Non lo devi a me, lo devi a loro. Il discorso interiore delle loro menti è stato distrutto da ciò che avete fatto a me…”

E la Lamborghini ha accettato di buon grado.

Gegia e l’ex concorrente del reality show: acceso faccia a faccia in studio

Poco dopo Alfonso Signorini ha dato l’opportunità a Marco Bellavia di parlare anche con l’attrice e Giovanni Ciacci, i quali non si sono affatto comportati bene nei suoi confronti. E quest’ultimo ha subito chiesto scusa per non aver capito il suo malessere nella casa più spiata dagli italiani. E’ poi intervenuta l’attrice asserendo di aver sempre cercato di parlare con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonostante provasse un profondo disagio. Tuttavia quest’ultimo, la cui ex compagna gli è stata molto vicino in questo periodo, non è sembrato essere dello stesso avviso: “Però poi hai detto delle cose che potevi anche evitare no?” Lei è però caduta dal pero: “E che ho mai detto?”

Marco Bellavia affonda la popolare attrice: “Tu vuoi avere ragione a tutti i costi”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preso di petto la situazione mettendo all’angolo Gegia, asserendo di credere che voglia sempre aver ragione:

“Il problema delle persone come Gegia è proprio questo, che continuano a voler aver ragione. Quando uno ha un piccolo disagio se una persona non ti ascolta, a quel punto ti ritrovi disorientato…”

Parole che hanno zittito una volta per tutte l’ex concorrente. I due riusciranno a chiarirsi prima o poi? Chissà, intanto il popolo del web si è schierato totalmente dalla parte di Marco.