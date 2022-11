Da noi a ruota libera, saltato Raoul Bova: chiamato in corsa un altro ospite

Raoul Bova, salta l’ospitata nel talk di Rai1: Francesca Fialdini annuncia un altro ospite

Nella puntata di questa domenica 13 novembre del talk di Rai1 tra gli ospiti doveva esserci anche l’attore romano per concedere una lunga intervista alla padrona di casa e raccontarsi a 360° gradi tra vita privata e professionale. Invece le cose sono andate diversamente, è saltata l’ospitata di Raul Bova a Da noi a ruota libera ma al momento non sono noti i motivi e le giustificazioni. Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata di oggi del talk di Rai1 annunciavano come ospiti appunto l’attore, il protagonista di Tale e Quale Show Gabriele Cirilli, la showgirl e conduttrice Alba Parietti e l’attrice Diana Del Bufalo ma a sorpresa la conduttrice toscana durante l’anteprima ha annunciato come ospite Alessandro Egger senza spiegare cosa è successo all’attore romano.

Da noi a ruota libera, Alessandro Egger al posto dell’attore romano: sostituzione in corsa

Francesca Fialdini ospite nel suo talk di Rai1 al posto di Raoul Bova ha avuto il concorrente di Ballando con le stelle. Il giovane modello dopo il suo ingresso ha esordito:

“Piccola curiosità, ti ho visto l’altra domenica. Mi hai catturato lo sguardo e ora sono qua, una coincidenza?”

E poi subito dopo ha concesso una lunga intervista parlando della sua infanzia non facile avendo vissuto la guerra nei Balcani: “Da bambino non riesci a connettere in maniera precisa, i bambini giocano in qualsiasi situazione, non vedono i problemi. Ma ci sono cose che mi hanno segnato. Ad esempio, quando andavamo al mercato vedevamo i palazzi distrutti.” Egger ha poi aggiunto che, soprattutto grazie a sua nonna, non gli è mancato nulla e che solo crescendo ha capito la gravità della situazione.

Ballando con le stelle, Tove Villfor irrompe nel talk di Rai1: sorpresa per il concorrente

Ospite a Da noi a ruota libera, Alessandro Egger ha ricevuto una bellissima sorpresa, Tove Villfor, infatti, ha fatto irruzione in diretta. La sua maestra di danza nel talk di Rai1 ha confessato: “Ci fidiamo tanto e abbiamo grande rispetto l’uno per l’altra” I due, inoltre, sono tra i favoriti alla vittoria dello show del sabato sera.