Morto il giornalista Gianni Bisiach, Rai in lutto: l’addio stasera al TG1

Si è spento il giornalista e scrittore, aveva 95 anni: l’annuncio di Giorgia Cardinaletti al TG1

Lutto in Rai: è morto il giornalista Gianni Bisiach, uno dei volti più popolari della Tv di Stato nei decenni passati. La notizia è stata annunciata in rete alcune ore fa, e confermata da Giorgia Cardinaletti nel corso dell’edizione del TG1 delle 20.00 di oggi, dove è stato dedicato a lui un servizio. Dal sito dell’ANSA apprendiamo che la storica penna della Rai si è spenta questa mattina all’alba. Non sappiamo se fosse malato: la testata giornalistica appena menzionata ha affermato però che Bisiach era ricoverato da tempo in una RSA. Nella sua lunga carriera di giornalista e scrittore, è stato autore di diverse inchieste molto importanti e vari speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 ma anche per il TG1, telegiornale per il quale ha gestito per diverse edizioni la rubrica “Un minuto di storia”, che ha avuto molto successo.

Gianni Bisiach morto: la notizia della sua scomparsa confermata dall’avvocato Assumma

Sempre dall’ANSA veniamo a sapere che la notizia della morte del giornalista della Rai è stata confermata, nelle scorse ore, dall’avvocato Giorgio Assumma, suo amico da sempre. Infine, la testata giornalistica in questione afferma che Bisiach sarà seppellito a Gorizia, città nella quale è nato il 7 maggio del 1927.

Una vita per il giornalisto, il suo volto è stato tra i più popolari della Rai

sono state le parole con le quali Giorgia Cardinaletti lo ha ricordato come suddetto nel corso dell’edizione del TG1 di questa sera, introducendo il servizio in suo omaggio, realizzato dalla collega Caterina Proietti. “Diceva che le inchieste giornalistiche andavano fatte girando il mondo” sono state le parole con le quali la Proietti ha iniziato il servizio, nel corso del quale i telespettatori hanno potuto rivedere alcune immagini storiche della carriera di Bisiach.

“Ha visto cambiare il mondo”, al TG1 il ricordo del giornalista nel giorno della sua morte

“Ha visto cambiare il mondo in quasi un secolo di storia” ha asserito inoltre la giornalista del TG1 su Gianni Bisiach, ricordando subito dopo che aveva ben due lauree in medicina, ma la passione per il giornalismo è diventata presto in lui più forte di tutto il resto. “E’ stata sua, nel lontano 1962, la prima inchiesta sulla mafia in Sicilia” ha detto successivamente Caterina Proietti.

Nelle mie inchieste ho sempre evitato di parlare con gli storici o con i colleghi, preferendo invece parlare direttamente con i protagonisti

ha dichiarato Gianni Bisiach in una vecchia intervista della quale il TG1 ha trasmesso uno spezzone stasera.