Unomattina, che annuncio di Massimiliano Ossini: “Da oggi siamo 8 miliardi”

“Gran traguardo oggi per la popolazione mondiale”, l’annuncio del conduttore di Unomattina

Ha aperto la puntata del suo programma andata in onda oggi, martedì 15 novembre 2022, con un annuncio molto particolare Massimiliano Ossini, riferito alla popolazione di tutto il mondo: nell’anteprima trasmessa, come da tradizione, pochi minuti prima delle 9.00, entrando in studio e raggiungendo il centro con un sottofondo suggestivo e alcune immagini a tema trasmesse dalla regia, ha detto infatti “Ci siamo! Oggi, 15 novembre 2022, la popolazione mondiale taglia il traguardo degli 8 miliardi di persone…”.

Siamo 1 miliardo in più rispetto al 2010 e 5 miliardi e mezzo in più rispetto al 1950

ha aggiunto subito dopo.

Massimiliano Ossini a Unomattina: “Oggi occasione per festeggiare i traguardi della medicina”

“Quella di oggi è anche un’occasione per festeggiare i grandi traguardi che negli ultimi anni ha raggiunto la medicina” ha detto successivamente il conduttore di Unomattina, spiegando che tali traguardi che la scienza ha tagliato decennio dopo decennio hanno allungato parecchio la durata media della vita e ridotto drasticamente i tassi di mortalità, facendo quindi crescere il numero degli esseri umani ma sono aumentate, purtroppo, anche le diseguaglianze sociali ed economiche che hanno sempre di più un peso sull’impatto della specie umana e sul pianeta.

Guardiamo il numeratore, manca davvero pochissimo: tra poco, in diretta, taglieremo il traguardo degli 8 miliardi, mancano solo 400 persone circa

ha detto in seguito, mentre la regia ha fatto apparire nel maxischermo dello studio, appunto, il numeratore in aggiornamento.

Non solo l’aumento delle persone, Massimiliano Ossini: “Aumenta la richiesta di energia”

“Con l’aumento delle persone, cresce anche la richiesta di energia. L’inverno è vicino, sta arrivando il freddo, perciò la domanda che ci poniamo oggi è la seguente: ci costerà di più il riscaldamento?” ha quindi concluso il conduttore di Unomattina (che nei giorni scorsi ha raccontato alcuni momenti di grande paura), rivelando appunto la domanda del primo tema della puntata di oggi.

