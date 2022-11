Massimiliano Ossini: “Minuti di paura”, ansia e preoccupazione a Unomattina

Unomattina si apre con la forte scossa di terremoto registrata nei pressi di Ancona: “Minuti di paura”

Mattinata di paura per gli abitanti delle Marche, di tutto il centro Italia e di parte del nord: una forte scossa di terremoto è stata infatti avvertita in diverse regioni, con epicentro localizzato nel mare Adriatico, a largo della città di Ancona, la più colpita. La magnitudo è stata di circa 5.7, alta, ma fortunatamente sembra non vi siano stati danni. “Sono stati minuti di paura” ha quindi premesso Massimiliano Ossini aprendo la diretta odierna del suo programma, con un titolo del Corriere della Sera proiettato nel maxischermo dello studio, ossia “Terremoto nelle Marche di magnitudo 5.7, avvertito da Roma al Veneto. Treni fermi ad Ancona”.

Iniziamo così oggi la trasmissione, parlando della forte scossa di terremoto che è stata avvertita attorno alle 7.00 di questa mattina, soprattutto nelle Marche

sono state le parole del conduttore che, lo ricordiamo, vive con la famiglia proprio nelle Marche, esattamente ad Ascoli Piceno.

La preoccupazione di Massimiliano Ossini: “Epicentro al largo, ma sisma avvertito in diverse province”

“Da questa cartina riusciamo a capire anche dove si è verificato ed è stato avvertito il terremoto” ha detto inoltre il conduttore di Unomattina, indicando e commentando una mappa che la regia ha mandato in onda negli schermi dello studio. Massimiliano ha poi spiegato che, come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, per fortuna l’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, ma la scossa è stata talmente forte da essere sentita in buona parte dell’Italia centro-nord: “E’ stata avvertita molto forte soprattutto nelle provincie di Ancona e di Pesaro-Urbino” ha detto, continuando “L’hannno avvertita anche da Roma a Bologna e persino in Veneto”.

Le scosse sono state veramente tante, anche di magnitudo bassa

ha aggiunto infine, parlando di sismi minori che si sono verificati prima e dopo la scossa forte, di magnitudo compresa tra i 3 e i 4 gradi della scala Richter.

Unomattina, parla Valerio Rossi Albertini: “L’Italia è geologicamente molto attiva”

Massimiliano Ossini (ieri alla prese con un errore della regia) ha poi ospitato il fisico Valerio Rossi Albertini, volto noto per il pubblico di Rai1, il quale ha spiegato che l’Italia è un Paese geologicamente molto attivo, motivo per il quale la messa in sicurezza degli edifici è fondamentale per prevenire possibili danni causati dai terremoti: “Il nostro è un Paese giovane, perciò c’è da aspettarsi che questi eventi sismici si verifichino ancora nel corso del tempo” ha detto inoltre il fisico.