Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini emozionata: “Bellissimo racconto”

Francesca Fialdini chiude la puntata con un augurio: “Desidero farvi i migliori auguri”

Dopo settimane di stop dovuti prima ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar e poi allo Junior Eurovision Song Contest, la conduttrice toscana è ritornata in onda con Da noi a ruota libera oggi, domenica 25 dicembre. Per l’occasione la puntata è stata speciale sia per il giorno che per gli ospiti, è stato presente infatti don Marco Pozza con la sua incredibile storia. E per questo motivo in chiusura di trasmissione la Fialdini emozionata ha ammesso semplicemente:

“Dopo queste belle testimonianze, dopo questi bellissimi racconti io desidero augurarvi a nome di tutta la nostra squadra i nostri migliori di buon Natale.”

ed alla fine ha riproposto una celebre frase del grande Gianni Rodari: “Se ci diamo da fare i miracoli si fanno ed il giorno di Natale durerà per tutto l’anno.”

Da noi a ruota libera, ospite commuove la conduttrice: “Storia bellissima”

In una puntata speciale come quella di oggi del suo talk, Francesca Fialdini ha voluto dare voce e spazio a don Marco Pozza e la sua storia. L’uomo è cappellano presso il carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova. Nel talk di Rai1 ha raccontato la sua storia dall’inizio della sua vocazione fino all’attenzione verso i giovani e soprattutto verso coloro che provengono da situazioni problematiche e di disagio. Durante la chiacchierata il prete ha raccontato alcune di queste storie, la sua esperienza sul campo e la voglia di avere uno sguardo umano e solidale e non giudicante nei loro confronti. Alla fine i racconti del don hanno molto coinvolto emotivamente la conduttrice che con le lacrime agli occhi ha definito queste storie bellissime.

Francesca Fialdini, ultima puntata dell’anno del suo talk: torna in onda nel 2023

Quella di oggi è stata l’ultima puntata dell’anno di Da noi a ruota libera che tornerà in onda quindi l’anno prossimo. Per l’occasione la Fialdini ha avuto un ricco parterre di ospiti. Si iniziato con Enrico Brignano che ha confessato come trascorrerà questo secondo Natale con il nuovo arrivato Niccolò, avvolto dall’amore della famiglia, la moglie Flora e la piccola Martina. Poi è intervenuta la cantante Amii Stewart che ha lanciato un importante messaggio sull’amarsi e sull’essere liberi dai cliché e dagli stereotipi. E poi infine oltre al già citato don Marco Pozza è intervenuta anche Alexia che ha intonato alcune delle canzoni natalizie più celebri contenute nel suo nuovo album.