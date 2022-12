Ospiti Da noi a ruota libera del 25 dicembre: puntata speciale a Natale

Da noi a ruota libera ritorna in onda dopo il lungo stop: svelati tutti gli ospiti

Dopo la lunghissima pausa dovuta ai Mondiali di Calcio 2022 giocati in Qatar ed allo Junior Eurovision Song Contest, Francesca Fialdini torna in onda il 25 dicembre con tantissimi ospiti. Il talk della domenica pomeriggio di Rai1, infatti, avrà un ricco parterre e qualche sorpresa di Natale. Per quanto riguarda i protagonisti delle anticipazioni si scopre che si inizia con Enrico Brignano. L’attore romano che ha iniziato la sua carriera con il grandissimo Gigi Proietti attualmente è impegnato a teatro con lo spettacolo ‘Ma… diamoci del tu’ e alla conduttrice toscana si racconterà, tra carriera e vita privata. È infatti felicemente sposato con l’attrice Flora Canto ed la coppia ha due bellissimi bambini, Martina e Niccolò.

Il lungo elenco di ospiti di Da noi a ruota libera della puntata del 25 dicembre continua con una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Alexia. La cantante, che di recente ha smentito di essere stata esclusa a Sanremo per l’occasione farà una sorpresa ai telespettatori di Rai1 si esibirà in studio con le canzoni natalizie più belle. Infatti da poco ha pubblicato l’album “My Xmas” che appunto come si evince dal titolo è una raccolta di canzoni natalizie. E poi ancora ospite della puntata natalizia del talk di Rai1 sarà anche un’altra notissima cantante dalla voce incredibile e regina della dance music: Amii Stewart. L’artista ripercorrerà i suoi successi, tra cui il duetto con Gianni Morandi ‘Grazie perché’. Infine interverrà anche don Marco Pozza, Cappellano del carcere Due Palazzi di Padova e autore di diversi libri tra cui, l’ultimo, ‘Chi dorme non piglia Cristo.’

L’appuntamento con l’ultima puntata dell’anno di Da noi a ruota libera è per domenica 25 dicembre alle 17.25 circa su Rai1 che torna in onda dopo lo stop dovuto ai Mondiali. Nel salotto della conduttrice toscana interverranno come ospiti Enrico Brignano, Alexia, Amii Steward e don Marco Pozza. Il talk di Rai1, infine, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ed in ogni puntata si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema, della politica e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.