Federica Aversano, un suo ex corteggiatore spiazza: “La voglio cercare fuori”

La tronista ha abbandonato il programma. Il suo ex corteggiatore ammette: “Non me lo aspettavo”

Sono passate diverse settimane, da quando Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, senza fare alcuna scelta. A sorpresa il suo ex corteggiatore Federico Breschini, ai microfoni di MondoTv24 si è lasciato andare a delle rivelazioni del tutto inaspettate. Il ragazzo per iniziare non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dall’addio della tronista al programma: “Non mi aspettavo una cosa del genere, ma è una decisione che va accettata”. Inoltre ha precisato: “Potevo fare di tutto, potevo attaccarla, ma ho preferito non fare nulla perchè quello era un suo momento”.



L’ex volto del trono classico non ha alcun ripensamento: “Ecco perchè farei tutto uguale”

Federico Breschini noto al pubblico per essere un ex corteggiatore di questa edizione di Uomini e Donne, ha concesso un’intervista a MondoTv24. Il ragazzo ha ammesso di essersi sentito svantaggiato, perchè non conosceva da prima Federica Aversano a differenza degli altri: “Non avendo visto il suo percorso non sapevo nulla di lei. Quindi non sapevo come relazionarmi e questa era una cosa che mi intrigava”. A questo punto ha detto di non pentirsi della reazione avuta a seguito dell’abbandono della tronista, difedendosi da coloro che l’hanno criticato: “Sono molto istintivo, non mi pento. Il mondo è bello perchè è vario, ognuno può pensare quello che vuole. Magari non sono stato capito, però è normale”. Il ragazzo romano inoltre ci ha tenuto a precisare di non avere alcun ripensamento, sul percorso fatto nel dating show: “Farei tutto uguale, anche perchè sennò non sarei io”.

Federica Aversano accetterà la richiesta di Federico Breschini? “Vorrei un confronto”

L’ex corteggiatore infine ha fatto una confessione spiazzante, riferendosi alla 28enne originaria della Campania che di recente è stata furiosa con Tina Cipollari: “Avrei voluto cercarla fuori, volevo far passare le acque, sono onesto ancora ci sto pensando se cercarla oppure no, perchè ho paura che se dovessi cercarla la gente potrebbe pensare che sarebbe solo per fare scoop. Se mi dicesse di no lo accetterei“. Il ragazzo romano dopo aver raccontato di aver cercato di scoprire dove abita l’ex tronista e se frequenta qualche bar, si è detto deciso a incontrarla anche soltanto per avere un chiarimento fuori: