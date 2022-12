Francesca Fialdini, arriva un chiarimento dopo mesi: “Non potevo tacere”

Conduttrice di Da noi a ruota libera rompe il silenzio dopo mesi: cos’è successo con Iva Zanicchi

Nella puntata di oggi di Tv Talk, sabato 10 dicembre, è stata ospite la conduttrice toscana che ha parlato dei suoi due programmi che la vedono al timone, Fame D’Amore e Da noi a ruota libera. E proprio con riferimento a quest’ultimo, in molti ricorderanno che dopo la celebre lite tra Selvaggia Lucarelli ed Iva Zanicchi a Ballando con le stelle, in cui la prima è stata pesantemente offesa dalla seconda, la cantante è stata ospite proprio da lei ed in quella occasione si è scusata in diretta con la giornalista. Tuttavia, il lunedì successivo è stata ospite nel talk di Alberto Matano ed in quella occasione aveva attaccato Francesca Fialdini, colpevole di essere stata troppo schierata dalla parte della Lucarelli e non imparziale. Dopo mesi di silenzio, la conduttrice ha risposto alla cantante.

Francesca Fialdini lancia una stoccata alla cantante: “Poteva manifestare il suo disagio in diretta”

Ospite a Tv Talk, alla conduttrice toscana è stato chiesto un parere sulle dichiarazioni di Iva Zanicchi nei suoi confronti dopo la famosa intervista. E la Fialdini ha lanciato una stoccata:

“A me è dispiaciuto che Iva abbia aspettavo il giorno dopo per manifestare il suo disagio avrebbe potuto farlo in trasmissione da me dove è stata 40 minuti, tra l’altro l’ospite successivo le dava man forte.”

E poi ancora ha aggiunto perché lei ha agito in quel modo: “Dall’uso di quel tipo di parole che la Zanicchi ha fatto e che era il tema non potevo tacere, non posso rimanere neutra davanti a quel tipo di parole.” La conduttrice, poi, ha continuato dicendo che si occupa da anni di ragazzi e ragazze con disturbi dell’alimentazione i quali spesso le dicono che la maggior parte dei danni proviene proprio dalle parole.

Da noi a ruota libera, la conduttrice svela a Tv Talk: “Mi preme che l’ospite sia a suo agio”

Infine, Francesca Fialdini ha concluso l’intervista nel programma di Massimo Bernardini parlando del suo talk su Rai1 che tornerà in onda dopo settimane di stop domenica 25 dicembre: “Una cosa che mi preme molto è che l’ospite sia a suo agio e poi credo che l’essere accogliente o ce l’hai o non ce l’hai io spero che chi viene si sia sentito accolto.” Domani, inoltre, Francesca Fialdini sarà al timone dello Eurovision Junior ed ha svelato chi sarà al suo fianco.