Ida Platano accusata di aver provocato Riccardo sbotta: “Sono assurdità!”

La storica dama del trono over si difende dalle critiche: “Insoddisfatti della loro vita”

Ida Platano anche se non è più una protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, continua a essere al centro della scena. La dama è stata travolta dalle critiche di recente per il fatto di aver indossato la stessa maglia di quando l’ex Riccardo Guarnieri le ha chiesto sposarlo, nell’istante in cui è ritornata in studio con il fidanzato Alessandro Vicinanza. Tanti utenti della rete l’hanno accusata di aver provocato il cavaliere di Taranto, e lei non ha perso tempo per difendersi sui social con queste parole:

“Alcuni non sono felici perchè sono insoddisfatti della loro vita, e quindi non sono felici della felicità altrui, che ci posso fare?”.

La parrucchiera furiosa dopo l’ospitata nel programma: “Vi faccio vedere quella che sono che vi piaccia o no”

Un recente gesto di cui si è resa protagonista Ida Platano quando ha rimesso piede nello studio di Uomini e Donne al fianco di Alessandro Vicinanza, non è sfuggito al pubblico. La dama ha indossato la stessa maglia color oro, di uno dei momenti cruciali della sua relazione sentimentale con l’ex storico fidanzato. I tanti leoni della tastiera non hanno perso tempo per attaccarla, accusandola di aver provocato il discusso cavaliere del trono over. La sua dura replica è arrivata:

“Io vi faccio vedere quella che sono sempre che vi piaccia o non vi piaccia. Arrivare anche a pensare ad alcune assurdità, premeditazione? Ma voi le pensate di notte queste cose? Io sto bene”.

Il consiglio di una ex corteggiatrice a Riccardo Guarnieri: “Ecco perchè deve cambiare aria”

Sempre la parrucchiera originaria della Sicilia ha ringraziato tutti coloro che invece sono dalla sua parte: “Ad alcuni sono riuscita a rispondere, ad altri no, ma vi ho letti tutti, vi ringrazio davvero perchè siete felici perchè io sono felice”. Intanto Lucrezia Faglia una ex corteggiatrice di Federico Nicotera, si è raccontata ai microfoni di MondoTv24. La ragazza oltre a parlare del tronista, ha espresso il suo parere anche sul discusso cavaliere tarantino, dandogli il testuale consiglio: