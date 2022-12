Mattino 5, Francesco Vecchi spiazzato da un’ospite: “E’ talmente polemica”

Mattino Cinque, ospite lascia improvvisamente il collegamento: cala il gelo in studio

Nella puntata di oggi del rotocalco mattutino di Canale 5 Francesco Vecchi ha parlato delle polemiche inerenti al fatto che per il presepe vivente un paese ha scelto una bambina per interpretare Gesù. E ovviamente il clima in studio si è subito surriscaldato perchè tutti gli ospiti hanno espresso la loro opinione pro o contro questa scelta. Il presentatore ha però voluto mandare un suo giornalista in giro per sapere l’opinione della gente comune su tutta questa faccenda. Ed in questa occasione una signora ha dapprima detto la sua, e successivamente ha abbandonato forse un po’ polemicamente il collegamento lasciando senza parole non solo l’inviato, ma anche Vecchi stesso: “Dai…Non lasciatemi parlare…”

Francesco Vecchi rimasto senza parole per il gesto della signora in diretta: “E’ stata polemica”

Il conduttore di Mattino 5 non è riuscito a nascondere tutto il suo imbarazzo nel momento in cui la suddetta signora ha lasciato il collegamento senza neppure salutare. E dopo essersi ripreso il giornalista, che ieri si è scusato in diretta con le sue ospiti per via di un servizio andato in onda, ha subito dichiarato:

“Sai che non ho capito molto bene la reazione della signora…E’ stata talmente polemica che ha confuso un po’ tutti qua in studio…”

E le risate in studio non sono certo mancate. L’inviato, dopo essersi fatto a sua volta una bella risata, ha in effetti sottolineato che la signora è sembrata essere un po’ polemica: “E’ stata un po’ polemica in effetti…Parlerò più tardi con la nipote…” Quest’ultimo non si è però perso d’animo andando ad intervistare un’altra signora nelle vicinanze, la quale forse conoscendo bene l’altra donna ha subito dichiarato: “Eh sì…La signora Germana ha un bel caratterino…”

Il conduttore incredulo in diretta: “C’è una sorta di rassegnazione”

La signora ha poi espresso la sua opinione su tutta questa faccenda, asserendo un po’ perplessa di non avere comunque niente in contrario se qualcuno ha scelto di far interpretare nel presepe vivente Gesù bambino ad una femminuccia: “Va bene tutto…Adesso ormai va bene tutto…” Una volta che Francesco Vecchi ha ripreso la parola non ha fatto mistero che questa signora è sembrata almeno ai suoi occhi un po’ rassegnata a subire queste novità:

“Io colgo, ma magari è una mia sensazione, una sorta di rassegnazione…Nel senso ‘Ormai va bene tutto’…”

E’ poi intervenuto l’inviato di Mattino Cinque asserendo che magari non riesce a capire bene queste persone perchè parlano in veneto. E il presentatore, con il sorriso sulla bocca, ha quindi risposto a tono: “Non è che ti abbiamo mandato all’estero eh…” Insomma anche in questa diretta i momenti di imbarazzo non sono mancati.