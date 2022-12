Ore 14, Milo Infante rimprovera l’inviata: “È importante dirlo!”

Milo Infante, tensione in diretta con l’inviata: “Non è un passaggio da poco, dovevi dirlo!”

Nella puntata di oggi di Ore 14 sono stati affrontati come sempre moltissimi casi di cronaca nera. Ed uno degli omicidi più intrigati e complessi degli ultimi giorni è quello di Alice Neri, avvenuto a Concordia che al momento non ha né un movente né un colpevole anche se una svolta nelle indagini l’ha fornita un testimone che avrebbe riferito agli inquirenti di aver visto il 29enne Mohamed Gaaloul avvicinarsi all’auto di Alice Neri nel parcheggio. Di questa vicenda sul posto se ne occupa l’invitata Olga Mascolo e c’è stata un po’ di tensione con il conduttore. Quest’ultima ha ricostruito gli ultimi movimenti fatti dalla ragazza scatenando il rimprovero di Infante:

“La macchina fa avanti e indietro e poi si ferma per circa un’ora c’è qualcosa che non torna. Non è un passaggio da poco Olga.”

Ore 14, clima teso tra l’inviata e il conduttore: “Pensavo di averlo detto”

Dopo il rimprovero di Milo Infante, l’inviata Olga Mascolo ha risposto a tono, rivelando:

“Pensavo di averlo detto l’ho anche detto nella ricostruzione.”

A questo punto il conduttore ha tagliato corto spiegando lui ai telespettatori la vicenda di Alice Neri, giovane di 32 anni scomparsa a novembre e ritrovata morta carbonizzata nella sua auto nelle campagne di Concordia il 18 novembre. In estrema sintesi e senza entrare nel marito non torna che alle 04:00 del mattino la giovane sia salita in macchina con Mohamed Gaaloul abbia fatto avanti ed indietro la stessa strada e poi sia rimasta ferma per più di sei minuti. Il ragazzo tunisino è accusato di omicidio e distruzione di cadavere.

Fuori onda ad Ore 14 dell’inviata Olga, il conduttore infastidito: “Chiudetemi l’audio”

I problemi per Milo Infante non sono finiti qui perché dopo l’iniziale incomprensione con l’inviata e la spiegazione della triste vicenda da parte del conduttore, mentre quest’ultimo spiegava gli ultimi risvolti della morte sulla morte della 32enne si è sentito in diretta il fuori onda dell’inviata: “Io voglio andare verso avanti però vai avanti tu che non mi piace stare qui.” A questo punto Milo Infante è sbottato infastidito: “Chiudetemi l’audio con il collegamento.” Insomma puntata complicata quella di oggi per il talk di Rai2 mentre venerdì scorso Infante ha dovuto annunciare in diretta la morte di Siniša Mihajlović, ex calciatore ed allenatore di calcio di origine serba scomparso per una leucemia a soli 58 anni.