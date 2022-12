Patrizia Rossetti e la confessione dolorosa: “Uno dei giorni più tristi”

La concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato qual è stato il Natale più triste di tutti

Spesso e volentieri dietro il sorriso si nasconde sempre una grande tristezza. Basti pensare alla malinconia che suscita la maschera che ride, con una lacrima che scende lungo la gota. In fondo si è tutti un po’ pagliacci tristi che conducono una vita che si trascina da sola, ma soprattutto sotto le le festività bisogna farsi forza e ricordare le cose più belle. Un attimo di malinconia, però, arriva dalle parole di Patrizia Rossetti affidate al settimanale Chi, che ha raccolto diverse interviste ai partecipanti del GF Vip, dove ha ricordato l’ultimo Natale passato con i genitori: “Un anno dopo è stato quello più triste di tutti perché mancava la mia mamma”.

Patrizia Rosssetti e il ricordo commovente della mamma che non c’è più: “Era lei che pensava alla cucina”

Se il 2009 è stato un Natale speciale, per la concorrente del Grande Fratello Vip perché è stato l’ultimo passato con i suoi genitori in Toscana, anche con il nonno, gli zii e le persone alle quali vuole più bene, quello dell’anno dopo è stato sicuramente il più triste perché è venuta a mancare sua mamma, che si occupava della cucina, ma lei come ha raccontato al sopracitato settimanale, si è messa a fare il bollito, e suo padre le ha chiesto se fosse in grado; il suo è stato un atto d’amore nei confronti della mamma.

Continua l’avventura di Patrizia Rossetti nella casa del GF Vip: c’è poca collaborazione con Dana

Fin da quando è entrata nella casa del GF Vip, Dana Saber ha creato un po’ di scompiglio in casa, e soprattutto in cucina, che è il regno di Patrizia Rossetti e Wilma Goich, e anche un po’ di Luca Salatino, che di professione fa lo chef. Riusciranno ad appianare gli attriti oppure rimaranno acerrime nemiche? Solo il tempo potrà dirlo, ma nel mentre un acceso scontro si è consumato all’interno della casa più spiata d’Italia.