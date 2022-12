Unomattina: sfiorata una caduta rovinosa per l’ospite di Massimiliano Ossini

Fabrizio Rocca inciampa e rischia di cadere in diretta sul finale di Unomattina

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, l’appuntamento con il programma condotto da Massimiliano Ossini che, come in tutte le puntate, nell’ultima parte della trasmissione ha dato spazio al quiz ‘green’, con protagonisti alcuni volti del mondo dello spettacolo: a sfidarsi nell’appuntamento odierno sono stati Alessia Mancini e Fabrizio Rocca, valutati da un giudice davvero speciale, ossia Anna Moroni. E proprio Rocca, una volta concluso il quiz, quando ha lasciato la sua postazione per raggiungere il conduttore e gli altri ospiti al centro dello studio, è inciampato e per un soffio non è caduto. Salvatosi dalla gaffe sfiorata, Fabrizio ha salutato i telespettatori dando loro appuntamento per sabato pomeriggio alle 15.00 su Rai2, doce conduce Bellissima Italia-A caccia di sapori.

Anche Anna Moroni tra gli ospiti di Massimiliano Ossini nell’ultima parte della diretta di oggi

Come accennato nel primo paragrafo, a prendere parte alla diretta di oggi di Unomattina è stata anche Anna Moroni, per oltre quindici anni volto fisso de La prova del cuoco al fiando di Antonella Clerici, ma che nelle ultime stagioni abbiamo visto invece a Ricette all’italiana, su Rete4, accanto a Davide Mengacci. Anna, sia durante che dopo il quiz, ha chiacchierato con i due protagonisti chiedendo loro alcune curiosità sui loro gusti a tavola ma svelandogli anche alcuni segreti: ad Alessia Mancini, per esempio, ha spiegato come usare al meglio il pepe in grani, mentre da Fabrizio Rocca ha voluto sapere qual è il suo piatto del cuore. Sempre rimanendo in tema cucina, Rocca ha anticipato che nella prossima puntata del suo programma, in onda come suddetto sabato nel primo pomeriggio di Rai2, porterà i telespettatori alla scoperta della Puglia, mentre la Mancini ha presentato al pubblico di Unomattina il nuovo libro di ricette che ha appena pubblicato, dal titolo “Il sorriso è l’ingrediente segreto”.

Domani Unomattina regolarmente in onda nonostante sia un giorno festivo: modifiche al resto della programmazione

Finito il quiz green e salutati gli ospiti, Massimiliano Ossini (che nei giorni scorsi ha dato una notizia incredibile in diretta) ha ricordato ai telespettatori che domani, giovedì 8 dicembre, giorno della festa dell’Immacolata, la trasmissione sarà in onda, come sempre, a partire dalle 9.00 circa. Sono previste invece delle modifiche negli orari successivi, dato che Eleonora Daniele chiuderà Storie Italiane già alle 10.30, per lasciare spazio ad una puntata speciale di A Sua Immagine, che sarà in video fino alle 12.20 e farà quindi slittare di quasi mezz’ora l’orario di inizio di E’ sempre mezzogiorno.