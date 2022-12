Massimiliano Ossini, notizia incredibile a Unomattina: “È tornato in vita”

Massimiliano Ossini rivela: “Un virus è tornato in vita dal ghiaccio dopo 48.500 anni”

Anche nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, venerdì 2 dicembre 2022, il conduttore ha dedicato ampio spazio a tematiche legate all’ambiente, tema a lui da sempre molto caro, in modo particolare ai cambiamenti climatici, con la collega Antonia Varini che ha parlato degli effetti che tali cambiamenti hanno soprattutto sugli organismi acquatici. E proprio a partire da questo Massimiliano ha aperto il blocco successivo della trasmissione leggendo il titolo di un articolo del Corriere della Sera, che la regia ha mandato in onda nel maxischermo dello studio: “Un virus congelato per 48.500 anni nel permafrost è tornato in vita” recita il titolo in questione. A commentare e spiegare quanto è accaduto sono stati, subito dopo, alcuni esperti che Ossini ha ospitato in studio.

“Questo virus può infettare”, Massimiliano Ossini commenta la notizia lanciata dal Corriere

“Gli studiosi hanno voluto scoprire se questo agente patogeno, dopo 48.500 anni, in laboratorio ha ancora la capacità di infettare altri esseri viventi” ha spiegato subito dopo il conduttore di Unomattina, rivelando poi anche la risposta ai test fatti dagli studiosi: “Si, può ancora infettare” è quanto hanno stabilito gli studiosi. Dunque, dopo aver presentato i due esperti presenti in studio, Massimiliano ha dato la parola ad un glaciologo in collegamento dal Trentino, con il quale ha parlato del fatto che il 2022 pare sia stato indicato come l’anno peggiore, per la fusione dei ghiacciai:

E’ stato davvero un anno terribile questo per lo scioglimento dei ghiacciai

ha detto l’esperto in questione, che ha poi aggiunto: “Sto parlando dalla provincia di Trento e il contesto glaciale qui rispecchia un po’ la situazione nazionale”.

A Unomattina parla un glaciologo, ospite di Massimiliano Ossini: “Effetti non solo in montagna”

“Noi vi parliamo dall’alta montagna ma voi ci ascoltate da Roma: gli effetti del ritiro dei ghiacciai sono importantissimi perchè l’impatto lo si vedrà ovunque a livello planetario” ha spiegato l’ospite di Massimiliano Ossini. Peraltro ricordiamo che Massimiliano (che nei giorni scorsi ha dedicato diversi spazi della trasmissione anche al disastro di Ischia) prossimamente tornerà in onda con Linea Bianca, il programma itinerante dedicato proprio all’ambiente montano, che conduce ormai da diverse edizioni: la partenza della nuova edizione dovrebbe avvenire fra qualche settimana, come da tradizione il sabato pomeriggio alle 14.00 sul primo canale, ma non conosciamo ancora la data del primo appuntamento (probabilmente non prima della fine dei Mondiali).