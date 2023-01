Alberto Matano bloccato in ascensore: “Oddio!”, paura prima della diretta

Paura per il conduttore de La vita in diretta: “Si è bloccato il montacarichi! Cosa è successo?”

Sempre sorridente e ironico sui social, Alberto Matano continua a condividere con i suoi followers momenti di vita quotidiana. Attivissimo su Instagram, ha voluto pubblicare una storia proprio prima della diretta di ieri mostrando, come di consueto, i suoi collaboratori ed elogiandoli. Spesso infatti il conduttore di Rai1 ha sottolineato nel corso delle interviste che il successo del suo programma è il risultato del lavoro di una squadra eccezionale, affiatata e complice. Purtroppo però questa volta la parentesi social del volto di punta di Rai1 ha avuto una svolta inaspettata che ha preoccupato, seppur per pochi istanti, i suoi fans. “Eccole qua le più amate dai miei social” ha esordito il presentatore calabrese mostrando in video le sue collaboratrici in ascensore, subito dopo però ha cambiato tono raccontando:

“Si è bloccato il montacarichi, cosa è successo? Si è bloccato, si è bloccato. Chi è stato? Oddio il lancio, saltiamo il lancio, è colpa vostra”.

Fortunatamente però il piccolo inconveniente è durato poco e nel giro di una manciata di secondi l’ascensore è ripartito per portare il conduttore nello studio della trasmissione della prima rete.



Alberto Matano si sfoga sui social: “Qui ogni giorno è un miracolo”

Ha tranquillizzato tutti il conduttore de La vita in diretta, mostrando l’ascensore che è ripartito nel giro di pochi secondi. Insomma, un imprevisto momentaneo che ha portato il volto dei pomeriggi della prima rete a sfogarsi ammettendo, seppur con un velo di ironia: “Ogni giorno è un miracolo! Si è bloccato di nuovo”. A quanto pare non sarebbe la prima volta che il montacarichi presente negli studi Rai si blocca, ma il problema è stato risolto in un batter d’occhio e la diretta non ha avuto nessun tipo di ripercussione. Oggi pomeriggio il conduttore calabrese sarà di nuovo in onda per far compagnia al pubblico di Rai1 dalle 17:05 alle 18:45 con informazione, cronaca e spettacolo.

La vita in diretta, conduttore riabbraccia i fratelli: “Una domenica speciale”

Oltre al lavoro, anche gli affetti sono una parte importante nella vita di Alberto Matano, sconvolto di recente in diretta. Sposato con l’avvocato Riccardo Mannino il conduttore è legatissimo alla famiglia di origine e cerca sempre di ritagliare dei momenti per gli affetti. Lo scorso weekend infatti ha trascorso del tempo con i fratelli. “Una domenica speciale, fratelli, love”, queste le parole del conduttore nel suo ultimo post su Instagram che ha svelato di aver trascorso molto probabilmente il fine settimana con la sorella Maria Luisa e il fratello Vincenzo. Una piccola reunion di famiglia per ricaricare le pile in vista della settimana lavorativa.