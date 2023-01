Concerto per la pace 2023, duro sfogo di Federica Panicucci: “Impensabile”

Federica Panicucci sul tema della pace: “Sessanta conflitti nel mondo impensabile nel 2023”

Le festività natalizie per la conduttrice Mediaset non sono state all’insegna del riposo. Nonostante l’allentamento dell’impegno quotidiano con Mattino Cinque, la Panicucci si è occupata di ben due appuntamenti importanti per la rete. Il primo è stato Capodanno in musica, andato in onda ieri, sabato 31 dicembre, e il secondo, il Concerto per la pace, andrà in onda stasera sempre alle 21:20 su Canale5. Si tratta del tradizionale Concerto di Natale con missione benefica e tanti ospiti che però quest’anno è stato pensato per il giorno di Capodanno. E proprio sul tema della pace, a cui è stato dato il titolo, su Tele Sette la Panicucci dice:

“Ad oggi nel mondo ci sono più di sessanta conflitti, l’ultimo dei quali in Ucraina. Nel 2023 è impensabile e credo che il Concerto possa rappresentare veramente un momento di riflessione importante”.

Perché il Concerto per la pace va in onda a Capodanno? “In occasione della Giornata mondiale”

Molti fedeli telespettatori di Canale5 sono rimasti stupiti, ma anche un po’ disorientati, di non trovare quest’anno, la notte del 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, il tradizionale concerto di Canale5 condotto dalla Panicucci. Nel corso dell’intervista al settimanale sopracitato Federica Panicucci spiega che quest’anno è un anno molto importante perchè ricorre il trentennale del Concerto in Vaticano, appuntamento da sempre imperdibile per Canale5 e che dà risalto ad un’iniziativa benefica importante. E sul perché sia stato deciso il cambio di giorno della messa in onda la conduttrice dice:

“Quest’anno andremo in onda la sera del primo gennaio per l’occasione della Giornata mondiale della Pace”.

Federica Panicucci fa il boom di ospiti: tutti i nomi che si esibiranno

Tutto è pronto dunque per uno degli eventi più attesi delle festività natalizie. Al Concerto per la pace ci saranno tantissimi ospiti sia del mondo della musica che dello spettacolo e dello sport. Tra loro si alterneranno sul palco: Fiorella Mannoia, José Carreras, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Fiona May, Chiara Vingione, Bianca Guaccero, Leo Gullotta ed Elena Sofia Ricci. La conduttrice definisce come variegato e importante il cast dell’evento e poi aggiunge:

“Tutti lanceranno un messaggio per aiutare a raccogliere i fondi necessari. Alcuni canteranno, altri invece porteranno una testimonianza o leggeranno dei testi che hanno a che fare con il desiderio e la ricerca della pace”.

Quest’anno Missioni Don Bosco raccoglierà, in particolare, fondi a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra.