Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini costretta a chiarire: “Fake news”

Francesca Fialdini fa chiarezza sul Festival di Sanremo: “Fake news sul mio conto”

Poco prima di andare in diretta con la puntata di oggi di Da noi a ruota libera, la conduttrice toscana ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv dove si è sbilanciata su alcune voci circolate di recente sul suo conto. Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni rilasciate da Oggi, alla conduzione del PrimaFestival, che partirà nelle prossime settimane, le è stata preferita Andrea Delogu. La verità della Fialdini, però, è diversa:

“Mi fa ‘sorridere’ talvolta leggere alcune fake news sul mio conto, come ad esempio, quella che mi voleva al Prima Festival.”

E poi stizzita ha aggiunto: “Verificare con il diretto interessato e non affidarsi esclusivamente a chissà quali ‘fonti’ potrebbe essere un buon modo per iniziare a rimette a posto le cose, sia sul lavoro che nel quotidiano.”

Da noi a ruota libera, conduttrice: “Oggi tutti gli ospiti hanno problemi con la sedia”

Ritornando al talk di Rai1 la puntata di oggi, domenica 15 gennaio, ha visto protagonisti grandi nomi del mondo dello spettacolo come Malgioglio, che ha glissato su Loretta Goggi alimentando le voci di clima tesa tra i due. E Pierpaolo Spollon che invece ha smascherato Elena Sofia Ricci. Sono intervenute poi anche Nunzia De Girolamo per parlare del ritorno di Ciao Maschio e Lunetta Savino protagonista di Lolita Lobosco 2, fiction di Rai1 con Luisa Ranieri. E tutti, paradossalmente hanno avuto problemi con la sedia molto poco pratica perché troppo in movimento. Infatti alla fine Francesca Fialdini ha concluso la trasmissione costatando: “Oggi tutti gli ospiti hanno avuto problemi con la sedia.”

Francesca Fialdini e i progetti per il futuro: tutto pronto per Le Ragazze

La conduttrice di Da noi a ruota libera si è misurata anche con altri programma diversi tra di loro. Da diverse edizioni è alla guida dello Zecchino D’Oro, in onda nella settimana dal 22 al 24 dicembre mentre nella seconda serata di Rai3 da ormai quattro edizioni va in onda fame d’amore, programma che pone l’attenzione su storie di ragazzi e ragazze con disturbi dell’alimentazione. E non è tutto perché la conduttrice presto sarà alla conduzione di un altro programma in seconda serata dal titolo Le Ragazze, che andrà in onda in primavera nella seconda serata di Rai3. Il programma racconta la storia recente del nostro Paese attraverso i racconti, le testimonianze ed il punto di vista delle donne di varie età, provenienza e ceto sociale.