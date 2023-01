Daniele Dal Moro, confessione inaspettata sulla sua ex: “La amo ancora”

Il gieffino spiazza sulla sua passata storia d’amore: ecco cosa ha ammesso

Non sono di certo sfuggite le parole pronunciate da Daniele Dal Moro nella casa di Cinecittà. Il concorrente del noto reality ha aperto il suo cuore durante una chiacchierata con Wilma, lasciandosi andare a una confessione spiazzante nei confronti dell’ex fidanzata Martina Nasoni: “La mia ex di quattro anni fa la amo ancora”. Il gieffino è sceso nel dettaglio: “Io ci metto tanto ad amare, anche un anno e mezzo. Prima di dire ti amo a una ragazza passa troppo tempo”. L’impenditore inoltre ha spiegato perchè ci mette così tanto ad innamorarsi:

“Fino a quattro anni fa ero un blocco di ghiaccio, la mia ex lo sa. Adesso, per quanto non sto bene, almeno riesco ad emozionarmi”.



Il veneto prova ancora dei sentimenti per l’ex vincitrice del reality: ci sarà un confronto?

Daniele Dal Moro un protagonista del GF Vip 7 ha rotto il silenzio sulla relazione avuta con Martina Nasoni, che ha conosciuto nella casa di Cinecittà, e non nascondendo di provare ancora dei sentimenti. Dopo aver detto di metterci tanto ad amare, ha aggiunto: “Quando arrivo al livello di aprirmi davvero e amare non torno indietro”. Proprio di recente il veneto ha fatto capire di tenere molto all’ex gieffina e vincitrice di un’edizione della versione nip del reality show di Canale 5, per aver scritto il nome della stessa in un vetro appannato aggiungendo un cuore. Sono tanti gli utenti della rete a chiedersi se l’imprenditore riceverà presto la visita della sua ex, per dare modo alla stessa di rispondere alle sue forti dichiarazioni.

Dana Saber nel letto di Daniele Dal Moro senza vestiti? Spunta l’ultimo gossip

Sempre nelle scorse ore l’imprenditore veneto ha finito per scatenare un nuovo gossip, dopo aver invitato la nuova coinquilina Dana Saber a dormire nel suo letto per non farle trascorrere la notte da sola in piscina, a seguito dello scontro acceso con Giaele De Donà e Oriana Marzoli: “E’ troppo umido, la chiamo a dormire con me, tanto ho il letto libero finchè non torna Antonino”. Una volta sotto le coperte la modella, che ha avuto numerosi litigi nella casa di Cinecittà si sarebbe tolta il reggiseno. Il gieffino che di recente ha svelato un retroscena si è messo a ridere, non appena la compagna di gioco Antonella Fiordelisi gli ha chiesto delle delucidazioni sul gesto della coinquilina: “Ma che ci faceva nuda con te?”.