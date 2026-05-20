Striscia La Notizia in crisi per colpa di Antonio Ricci? Parla Vittorio Brumotti

Antonio Ricci nel mirino del rapper: “Ha fatto tramontare Striscia”

Vittorio Brumotti è stato ospite del podcast di Fedez e Mr. Marra. Ed inevitabilmente è stato anche affrontato l’argomento legato a Striscia La Notizia, visto che Brumotti per tanti anni è stato uno degli inviati storici. Ebbene come riportato dal portale Tutto.tv l’ex marito di Chiara Ferragni non ha usato mezzi termini, asserendo di credere che il declino del tg satirico Mediaset sia dovuto al suo stesso creatore, Antonio Ricci:

“Forse chi ha reso grande Striscia poi l’ha anche fatta tramontare…”

Il motivo? Il rapper ha puntato il dito nei confronti di Ricci, reo di aver ‘usato’ lo show per presunti scopi personali: “L’ha usato in modo improprio per scopi personali perdendo il senso di quel che era il programma…” Ha comunque tenuto a dire che nei suoi confronti ha grande stima ritenendolo uno dei geni della Tv.

Vittorio Brumotti ha confessato di aver litigato spesso e volentieri con Ricci

Successivamente ha preso la parola proprio l’inviato storico di Striscia La Notizia ospite nel podcast di Fedez e Mr. Marra. Cosa ha detto? Come riportato dal portale Televisivo Tutto.tv l’ex inviato del tg satirico di Canale 5 ha tenuto a far presente di aver spesso e volentieri litigato con Antonio Ricci nel dietro le quinte per divergenze di vedute:

“Con lui mi sono scornato un milione di volte…Il suo obiettivo era far parlare…”

E in questa occasione Brumotti, che ha recentemente smentito di aver avuto un flirt con Belen Rodriguez, ha tenuto a precisare che comunque Ricci è di un altro livello: “Ha una mente finissima che una persona, se non lo conosce, non può immaginare…”

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L’ex inviato ha fatto una critica all’ideatore di Striscia

Vittorio Brumotti, sempre in questa ospitata nel podcast di Fedez e Mr. Marra, come riportato da Today.it, ha poi colto la palla al balzo anche per fare una critica schietta e sincera nei confronti di Antonio Ricci. Quest’ultimo ha infatti rivelato di credere che l’ideatore di Striscia La Notizia abbia sbagliato a parlare di politica perchè solitamente risulta essere sempre un argomento troppo divisivo: