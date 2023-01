Flavio Briatore sul presunto flirt con Barbara d’Urso: “Ecco la verità”

Barbara d’Urso ha un flirt con il popolare imprenditore? Parla lui

In queste ultime settimane è circolata un clamoroso gossip su Flavio Briatore e la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Difatti sul settimanale Diva e Donna sono state pubblicate delle foto di loro due insieme a cena in un noto ristorante milanese. E ovviamente sono stati tanti ad ipotizzare che possa essere nato qualcosa di speciale tra Briatore e la d’Urso. Ma sarà davvero così? Dopo tante chiacchiere su tutta questa faccenda ci ha pensato proprio l’imprenditore a fare chiarezza una volta per tutte su questa faccenda in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Cosa ha detto? Ha tenuto a precisare che al momento l’unico legame che ha è quello con suo figlio Nathan Falco:

“Per quanto mi riguarda, l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco…”

Quindi qualsiasi rumor inerente ad un presunto flirt tra lui e la presentatrice pare essere privo di fondamento.

Flavio Briatore sul rapporto con suo figlio svela: “Parliamo davvero di tutto”

L’imprenditore, dopo aver negato seccamente di avere un flirt con Barbara d’Urso, ha anche parlato del rapporto con suo figlio Nathan Falco. La giornalista del settimanale Nuovo gli ha chiesto se si comporta come un padre all’antica o meno. E l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, il quale è finito al centro del gossip dopo essere stato avvistato in compagnia della conduttrice di Pomeriggio 5, ha subito confessato di essere sempre stato un padre decisamente moderno, rispetto al suo:

“Con lui c’è dialogo e parliamo e affrontiamo qualsiasi argomento..Poichè io ho avuto un padre all’antica, e quindi con Nathan cerco sempre di essere al passo con i tempi…”

Ha poi rivelato di essersi accorto molto presto che i ragazzini di oggi sono sicuramente molto più svegli di quelli della sua generazione.

Nathan Falco, il padre svela: “Ecco cosa sogno per il suo futuro”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Flavio Briatore cosa sogna per il futuro di suo figlio. E l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, sempre con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato che deve fare quello che si sente, anche se non ha nascosto che idealmente vorrebbe facesse il suo lavoro, visto che comunque pare non abbia velleità artistiche o passioni particolari:

“Solo ovviamente se lo fa volentieri, però, perchè io non gli metto pressione…”

Ha poi confessato che è stato proprio suo figlio a dargli l’idea di buttarsi pure nel mondo della moda: “A lui piace e per questo abbiamo studiato insieme come muoverci in questo settore…”