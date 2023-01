Fosca Innocenti 2 terza puntata: riassunto e dove vedere la replica

Dove rivedere la scorsa puntata della serie tv

E’ andata in onda ieri sera, venerdì 27 gennaio, la penultima e terza puntata di Fosca Innocenti 2 che venerdì prossimo (3 febbraio) saluterà il pubblico di Canale5. Continuano le avventure del Vicequestore che, oltre alle indagini che cambiano di puntata in puntata, deve anche fare i conti con il suo cuore altalenante tra il presente con Cosimo (Francesco Arca) e il passato con Lapo (Giovanni Scifoni). Prima di vedere cos’è successo nella scorsa puntata, attraverso il riassunto che forniamo nei paragrafi seguenti, vediamo come recuperare la puntata per chi l’avesse persa. Purtroppo al momento Canale5 non prevede la messa in onda della replica in palinsesto. Tuttavia sul sito di Mediasetplay streaming e replica sono sempre disponibili, sia durante la messa in onda della puntata stessa sia in qualsiasi altro momento.

Riassunto della terza puntata di Fosca Innocenti 2

All’inizio della nuova puntata Ginevra Mantovani, l’amica di Fosca che ha il maneggio, viene ferita con un colpo d’arma da fuoco mentre era a cavallo. Mentre il marito della donna ha un collasso si scopre, attraverso le indagini, che la donna a breve dovrà testimoniare in un processo. Mentre Cosimo è sempre più arrabbiato con la fidanzata, con cui si crea una distanza profonda, Rosa è sempre più vicina al maestro di ballo Josè interpretato da Sergio Muniz e tra i due scappa il bacio. Cosimo chiede una pausa a Fosca e Lapo ne approfitta per punzecchiarla. Ad Arezzo arriva la fidanzata di Pino dalla Sicilia che però gli dice di volerlo lasciare. Le indagini sulla vittima infine proseguono tra un figliastro con rancore e uno stalliere licenziato pochi giorni prima.

Cos’è successo nella scorsa puntata della serie tv

Nel corso della puntata arriva la giornalista con cui Cosimo aveva fissato l’intervista ed essendo abbastanza ubriaco la donna ne approfitta per fargli delle avances. In quel momento a sorprenderli arriva Fosca che, fraintendendo tutto, va su tutte le furie e molla l’uomo. Ma per Fosca va anche peggio: la banca gli rifiuta qualsiasi prospettiva di mutuo e la sua amica Ginevra sembra averle nascosto tante cose. Infine Fosca decide di cedere ad una cena con Lapo per provare a prendere tempo sul Casale. Lui però prova a baciarla con la forza e si becca uno schiaffo. Alla fine Cosimo e Fosca tornano insieme, mentre l’assassina era Maria Giovanna, la proprietaria del b&b. L’appuntamento è per venerdì prossimo con l’ultima puntata di Fosca Innocenti 2 (QUI le anticipazioni) sempre su Canale5 alle 21:30 circa.