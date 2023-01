Mattino Cinque, retroscena su Panicucci-Vecchi: “C’è chi storce il naso”

“Qualcuno storce il naso quando si parla di reality”, il commento su Mattino Cinque

Ha fatto un’analisi perfetta del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Giancarlo De Andreis sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv. Il noto giornalista nella sua rubrica “La tv vista da internet” ha elogiato il rotocalco di Canale5, che fa compagnia al pubblico a casa dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 11:45, sottolineando però che “come sempre, qualcuno storce il naso quando si parla di reality come il Grande Fratello Vip”, segno che il pubblico sembrerebbe apprezzare di più tematiche diverse di cronaca e attualità. Forse proprio per questo il tempo dedicato ad argomenti leggeri, come appunto il reality condotto da Alfonso Signorini, è stato visibilmente ridotto all’interno del rotocalco della rete ammiraglia, in cui i fatti di cronaca e d’inchiesta sono sempre più in primo piano.



Federica Panicucci e Francesco Vecchi, giornalista svela: “Dominano la mattinata televisiva”

“Domina la mattinata televisiva il programma di approfondimento giornalistico Mattino Cinque“ ha proseguito il noto giornalista sulla rivista su citata, sottolineando che la trasmissione, nata nel 2008 che va in onda in contemporanea con Unomattina e Storie Italiane, ha “conquistato l’attenzione e l’affetto del pubblico come rivelano i principali blog televisivi”. A decretare il successo della trasmissione, in base quanto rivelano anche i social, sarebbe l’accoppiata vincente dei due conduttori, in staffetta ormai dal 2016, e la varietà dei temi. La prima parte della trasmissione, a cura del giornalista romano, è dedicata in genere alla politica, mentre la seconda parte, con la presentatrice di Cecina, a fatti di cronaca e all’attualità che scuotono l’opinione pubblica.

Federica Panicucci è certa: “Non bisogna aver paura di un amore vero”

Intanto in questi giorni la conduttrice di Cecina, che si è esposta su Gina Lollobrigida proprio ieri in diretta a Mattino 5, ha partecipato a un’udienza papale al Vaticano e ha deciso di condividere sui social il pensiero di Papa Francesco. Ha scritto infatti su Instagram: “Abbiate il coraggio di essere felici e non abbiate paura di un amore vero”. La signora della mattina di Canale5 ha sempre condiviso questo messaggio e nel suo libro “Il coraggio di essere felice” ha parlato proprio della scelta di inseguire la serenità anche quando serve forza e fatica. Facendo riferimento alla sua vita privata e agli ostacoli incontrati nella professione e in amore, nel libro, ha raccontato che non hanno mai interferito con la sua ricerca della felicità.