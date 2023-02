Elena Sofia Ricci si lascia andare: “Teresa Battaglia? Ecco cosa nasconde”

“Donna speciale con un passato doloroso”, il retroscena svelato da Elena Sofia Ricci

È pronta a entrare nel cuore del pubblico di Rai1 Teresa Battaglia, la poliziotta della nuova fiction Fiori sopra l’inferno, con protagonista l’attrice toscana. Dismessi i panni di suor Angela, l’artista si è voluta cimentare in questo nuovo ruolo che spera di poter portare in tv per un’altra stagione. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Gente ha svelato qualcosa in più sul suo personaggio raccontando:

“È una donna speciale con un passato doloroso, a tratti ruvida, antipatica, ma capace di empatizzare sia con una bambina che è stata violata sia con l’assassino”.

La profiler si chiederà da quale inferno proviene un uomo in grado di mettere in atto delitti così mostruosi e cercherà di indagare su una serie di morti apparentemente inspiegabili che porteranno però a un serial killer che vuole trasmettere un messaggio. La protagonista della nuova fiction di Rai1 sarà segnata perciò da un trauma del suo passato che l’ha portata a mettere su una corazza.



Fiori sopra l’inferno, attrice dichiara: “Chi fa il mio mestiere non deve temere di invecchiare”

Il personaggio di Teresa Battaglia mostrerà le sue fragilità nelle tre prime serate che andranno in onda a partire da oggi ogni lunedì su Rai1. Affetta da diabete, mostrerà i primi segni di Alzheimer e farà di tutto per nascondere la malattia ai colleghi. Elena Sofia Ricci, che nella serie gira quasi struccata, ha raccontato di non aver paura di invecchiare:

“Invecchiare è ineluttabile e chi fa il mio mestiere non deve aver paura del fisico che cambia”.

Ha raccontato ormai che quando lavora ha imparato a fare quasi a meno del trucco e, in Che Dio ci aiuti, ha fatto a meno anche della messa in piega. La sua Teresa Battaglia “non è piacente, non è simpatica ed è pure malata”, ha raccontato l’attrice che ha sottolineato:

“È un tributo alle donne che incontro ogni giorno perchè si possano sentire speciali”.

Nota attrice ammette: “Teresa Battaglia mi ha lasciato la voglia di interpretarla di nuovo”

La prima stagione di Fiori sopra l’inferno (qui tutte le anticipazioni sulla trama, il cast e le puntate) sarà composta da tre episodi, ma non è escluso che possa esserci un proseguo della serie tv dal momento che Ilaria Tuti ha scritto altri romanzi con protagonista la profiler. A tal proposito Elena Sofia Ricci ha dichiarato: “Teresa Battaglia mi ha lasciato la voglia di interpretarla di nuovo”.