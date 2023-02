Fiori sopra l’inferno: trama, quante puntate sono, dove è stata girata, cast

Anticipazioni nuova fiction Rai1: spoiler sulla trama e quante puntate sono

Andrà in onda questa sera la nuova serie tv in tre puntate Fiori sopra l’inferno. La fiction, liberamente ispirata al romanzi di Ilaria Tuti è un thriller psicologico che ruota intorno alla figura di Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci. La poliziotta di sessant’anni è una profiler che si occupa di studiare il profilo psicologico degli assassini, attraverso gli indizi lasciati sulle scene del crimine, per capire il loro modo di pensare e anticipare le loro mosse. Nella prima puntata di questa sera, il pubblico attento della prima rete vedrà l’attrice toscana in una veste decisamente diversa a quella a cui abituato. Il suo personaggio sarà una donna schiva, scontrosa che ha deciso di vivere in solitudine ed evita i contatti umani. Nel suo passato però nasconde un trauma e un dolore che l’ha segnata profondamente.



Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia: news sul cast e su dove è stata girata

È stata ambientata in una città immaginaria sulle Dolomiti la nuova serie tv con protagonista Elena Sofia Ricci. Traveni è infatti il nome di un Paese immaginario, ma le riprese si sono svolte nel Friuli Venezia Giulia al confine con l’Austria. Accanto all’attrice toscana, che vestirà i panni di una profiler esperta ma schiva, ci saranno Giuseppe Spata e Gianluca Gobbi, che vestiranno rispettivamente i panni dell’ispettore Marini e dell’ispettore capo Giacomo Parisi. A quanto pare la protagonista intreccerà una bella amicizia con Marini in un gioco di seduzione intrigante.

Anticipazioni 1^ puntata Fiori sopra l’inferno: Teresa indaga su un terribile omicidio

Nella prima puntata di questa sera, lunedì 13 febbraio, andranno in onda i primi due episodi della serie tv. Teresa Battaglia, commissario della polizia di Udine, arriverà a Traveni per indagare sulla morte di un ingegnere. Le indagini porteranno a un uomo, Cristian Lusar, che sembrerà inizialmente essere l’assassino. Le sue impronte però non corrisponderanno a quelle trovate sul luogo del delitto. Intanto due bambini del luogo, Lucia e Mathias, usciranno in piena notte per trovare il fantasma che avrebbe gettato il paese nel terrore. Nella puntata di questa sera della serie tv, la profiler scoprirà che accanto al luogo in cui è stata trovata l’auto di Valent è stato rilevato lo scheletro di un bambino. Un dettaglio che renderà ancora più fitto il mistero. Intanto il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, che di recente ha rotto il silenzio rivelando una sua paura, dovrà fare i conti con la sua malattia, il diabete e un inizio di Alzheimer.