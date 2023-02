Federica Panicucci spiazzata in diretta a Mattino 5: “E’ successo di tutto”

Mattino Cinque, la conduttrice non lo nasconde: “E’ successo davvero di tutto”

Federica Panicucci, nella seconda parte del suo rotocalco mattutino in onda su Canale 5, ha parlato dei fatti di cronaca più rilevanti di questi ultimi giorni. Proprio sul finire della lunga diretta la conduttrice si è concentrata nuovamente su tutte le polemiche legate all’eredità di Gina Lollobrigida, che è morta poco più di un mese fa all’età di 95 anni. Prima di fare il punto della situazione su tutta questa faccenda e dare la linea al suo inviato appostato di fronte alla casa dell’attrice in Via Appia Antica a Roma, la conduttrice non ha potuto nascondere al suo numeroso pubblico sintonizzato su Canale 5 in quell’esatto momento che ne sono successe davvero di tutti i colori in questi ultimi giorni: “C’è stato un inventario nella villa…Credetemi, ma è successo davvero di tutto…”

Federica Panicucci in diretta confessa: “Sembra un racconto incredibile”

Successivamente la conduttrice di Mattino 5 ha dato la linea al suo inviato di fronte alla villa. E quest’ultimo ha subito colto la palla al balzo per rivelare che sul cancello della villa della compianta attrice Gina Lollobrigida è emerso un giallo. La presentatrice, che ieri ha dato una brutta notizia in diretta, ha però subito stoppato Paolo Capresi, asserendo che a piccole tappe arriveranno ad affrontare anche il tema di questo cancello, che tanto sta facendo discutere:

“Piano, piano ci arrivano…Ci sono tante cose da raccontare…Sembra un racconto incredibile…Giustamente il mio giornalista se la ride…”

Poco dopo la Panicucci ha quindi lanciato il servizio in cui è stato fatto il punto della situazione su tutta questa intricata faccenda. Finita la clip la presentatrice ha spiegato al pubblico che adesso il giallo è legato proprio al cancello, come svelato poco fa dal suo giornalista: “Il giallo è: ‘perchè non si riesce più ad entrare nella villa usando il cancello?’ Evidentemente è stata staccata la corrente…” Ha quindi preso la parola Patrizia Groppelli, che ha colto l’occasione per rivelare di essere venuta a conoscenza che le bollette non sarebbero state pagate: “Ve lo do per certo…”

La conduttrice annuncia: “Abbiamo delle immagini esclusive, è accaduto stamattina”

Federica Panicucci ha poi rivelato al pubblico a casa che anche stamattina è successo l’ennesimo colpo di scena: “Voglio far vedere delle immagini esclusive, è accaduto proprio stamattina…” Tuttavia la regia ha sbagliato mandando in onda un altro servizio, tanto che la presentatrice di Mattino Cinque ha subito interrotto facendo presente che la clip a cui si riferiva era un’altra:

“Se siamo pronti mandiamo la clip di quanto accaduto pochi istanti fa…Non è ancora pronto? Un po’ di suspence…”

Alla fine questo servizio è finalmente partito e i telespettatori hanno potuto vedere che anche il giardiniere dell’attrice è stato costretto a scavalcare il cancello per entrare in villa: “Eppure poche settimane fa andava il cancello…” Quest’ultima è stata poi costretta a chiudere il programma, cogliendo l’occasione per anticipare che torneranno a parlare di questo argomento già nei prossimi giorni.