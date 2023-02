Fiori sopra l’inferno: “Elena Sofia Ricci ha rischiato”, parla il regista

“Elena Sofia Ricci ha fatto un triplo salto mortale”, la confessione di Carlo Carlei

Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Di Più Tv il regista di Fiori sopra l’inferno. La nuova fiction di Rai1, che domani sera andrà in onda con l’ultima puntata, ha accolto il favore del pubblico che l’ha premiata con gli ascolti. L’attrice toscana ha smesso la tonaca di Suor Angela per vestire i panni di Teresa Battaglia, lasciando un porto sicuro per dirigersi verso il mare aperto. E la scelta è stata più che azzeccata, la fiction infatti ha tenuto cinque milioni di telespettatori incollati allo schermo.

“Lei non se n’è accorta ma, lasciando suor Angela per interpretare Teresa Battaglia, ha fatto un triplo salto mortale, e il suo pubblico non l’ha tradita”.

Queste le parole del regista che ha sottolineato come i telespettatori abbiano abbracciato la nuova fiction di Rai1 con grande amore, mentre gli ascolti di Che Dio ci aiuti 7 sono scesi dopo la terza puntata.



Regista di Fiori sopra l’inferno ammette: “Elena Sofia Ricci è stata coraggiosa”

“Elena ha avuto il coraggio di lasciare panni rassicuranti per vestire quelli scomodi di una donna dura, respingente e piena di ferite come Teresa Battaglia”.

Questa la confessione di Carlo Carlei sull’attrice protagonista della fiction di Rai1 che andrà in onda domani sera con l’ultima puntata (qui tutte le anticipazioni). Ha raccontato poi che il riscontro del pubblico non è mai scontato, soprattutto per una serie tv come quella di Rai1 “atipica per la grande platea televisiva senza storie d’amore, senza elementi di commedia”. L’attrice toscana però ha ammesso in più occasioni che dopo sette stagioni nei panni di suor Angela sentiva l’esigenza di cambiamento, e ora spera di continuare a vestire i panni di Teresa Battaglia per un’altra stagione.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, ci sarà la seconda stagione? Il regista rompe il silenzio

Ha detto la sua anche su una possibile seconda stagione della serie tv di Rai1 Carlo Carlei che ha ammesso: “A me piace lanciare storie nuove, non amo tornare sul set di una fiction per girarne nuove puntate”. Resta il fatto che Ilaria Tuti ha scritto altri due romanzi con protagonista la profiler, che potrebbero aprire la strada a una seconda stagione. Ha raccontato però che, con o senza Teresa Battaglia, spera di dirigere ancora Elena Sofia Ricci e sull’attrice toscana ha dichiarato: