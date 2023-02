Fiori sopra l’inferno, Elena Sofia Ricci scossa dalla malattia: “Mi turba”

“Queste malattie mi spaventano”, la dichiarazione di Elena Sofia Ricci sull’Alzheimer

Sarà protagonista di Fiori sopra l’inferno l’attrice toscana, che debutterà domani sera nei panni di Teresa Battaglia una profiler che arriverà a Taverni, città del Friuli, per indagare su un serial killer che sarà responsabile di diversi omicidi nel corso delle tre puntate della serie tv. Sulle pagine del settimanale Tele Sette l’attrice ha rotto il silenzio svelando che il suo personaggio è una donna molto ruvida, con un passato segnato dalla violenza, e che convive con il diabete e un inizio di Alzheimer:

“Credo che per il servizio pubblico sia importante anche inserire questi temi nella quotidianità. Per quanto mi riguarda non nascondo che pur non avendo una familiarità con queste malattie mi spaventano”.

Ha raccontato poi che durante le riprese della nuova fiction c’erano dei momenti in cui suor Angela si impossessava di lei. La comicità del personaggio di Che Dio ci aiuti (interpretato per sette stagioni) infatti le appartiene, per questo doveva contenersi.



Fiori sopra l’inferno, attrice protagonista svela: “Il mio personaggio combatte i mostri con acume”

Nella nuova serie di Rai1 Elena Sofia Ricci vestirà i panni di Teresa Battaglia e ha raccontato:

“È una donna speciale, dal passato difficile […] Non ha la pistola ma combatte i mostri con acume”.

Mente e cuore sono le armi della protagonista della nuova fiction della prima rete che le permettono di capire i serial killer ed empatizzare con loro. “Si chiede da quale inferno possa provenire un mostro del genere” ha raccontato l’attrice, che di recente ha lanciato uno spoiler. Nella serie i delitti ruoteranno intorno a un gruppo di quattro bambini, trascurati dai genitori e vittime in qualche modo di violenza. Sembrerà quasi che il killer in un certo senso voglia proteggerli.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, attrice lancia lo spoiler: “Ci sono i presupposti per una seconda stagione”

Ha sempre ammesso di non amare molto la serialità, Elena Sofia Ricci, che ha comunque vestito i panni di Suor Angela per sette stagioni e nelle puntate in onda su Rai1 ha lasciato il testimone a Francesca Chillemi. Sulla nuova fiction di Rai1 ha ammesso però:

“Spero di non dover lasciare il mio personaggio. I presupposti per riportarla sul set ci sono tutti”.

I romanzi di Ilaria Tuti da cui è tratta la fiction infatti permettono di proseguire con la storia. L’appuntamento perciò con la serie di Rai1 è per lunedì sera a partire dalle 21.25.